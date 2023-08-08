Как быстро приготовить кукурузу без варки: простой и доступный рецепт

Такой способ приготовления не требует поиска больших кастрюль и постоянной проверки готовности зерен. Все получается чисто, быстро и очень вкусно.

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Вареная кукуруза – хит сезона, и сейчас на рынках и в магазинах на прилавках полно аппетитных кочанов. Однако прежде, чем полакомится этим блюдом, придется потратить немало времени на варку. Кулинарный блогер Ольга Головина предлагает свой вариант приготовления кукурузы, который гораздо быстрее традиционного, а результат получается ничем не хуже. Все просто – кукурузу можно быстро приготовить в духовке.

Кукуруза в духовке

Ингредиенты:

кукуруза;

соль;

сливочное масло;

специи – по желанию.

Также нам понадобиться рукав для запекания.

Способ приготовления:

Кукурузу, хорошо очищенную от волокон, смазать сливочным маслом комнатной температуры, посыпать крупной солью и специями. Последние, как уже отмечалось, можно использовать по желанию, они не являются обязательным ингредиентом.

Кукурузу сложить в рукав для запекания и отправить в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 25-30 минут.

Такой способ приготовления не требует поиска больших кастрюль и постоянной проверки готовности зерен. Все получается чисто, быстро и очень вкусно.

Ранее Фокус писал, как приготовить "ребрышки" из кукурузы.