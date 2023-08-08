Як швидко приготувати кукурудзу без варіння: простий і доступний рецепт

Такий спосіб приготування не потребує пошуку великих каструль і постійної перевірки готовності зерен. Усе виходить чисто, швидко і дуже смачно.

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Варена кукурудза — хіт сезону, і зараз на ринках і в магазинах на прилавках повно апетитних качанів. Однак перш ніж поласувати цією стравою, доведеться витратити чимало часу на варіння. Кулінарна блогерка Ольга Головіна пропонує свій варіант приготування кукурудзи, який набагато швидший за традиційний, а результат виходить нічим не гіршим. Усе просто — кукурудзу можна швидко приготувати в духовці.

Кукурудза в духовці

Інгредієнти:

кукурудза;

сіль;

вершкове масло;

спеції — за бажанням.

Також нам знадобитися рукав для запікання.

Спосіб приготування:

Кукурудзу, добре очищену від волокон, змастити вершковим маслом кімнатної температури, посипати крупною сіллю та спеціями. Останні, як уже зазначалося, можна використовувати за бажанням, вони не є обов'язковим інгредієнтом.

Кукурудзу скласти в рукав для запікання і відправити в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів, на 25-30 хвилин.

Такий спосіб приготування не потребує пошуку великих каструль і постійної перевірки готовності зерен. Усе виходить чисто, швидко і дуже смачно.

Раніше Фокус писав, як приготувати "реберця" з кукурудзи.