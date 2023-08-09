Праздничная закуска из баклажанов: как приготовить блюдо, которое станет хитом любого стола

Верх закуски можно украсить помидорами черри или грецкими орехами.

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Закуска из баклажанов, приготовленная по рецепту кулинарного блогера Кристины Азизян, отлично впишется не только в будничное, но и в праздничное меню. Всего несколько небольших баклажанов, минут 20-25 времени на кухне, и у вас есть большая тарелка вкуснейшей закуски.

Закуска из баклажанов

Ингредиенты:

небольшие баклажаны – 2-3 шт;

помидоры черри – 10-13 шт. Можно взять один обычный помидор и порезать его на тонкие слайсы;

грецкие орехи – для украшения.

Для начинки:

сметана – 3 ст. л;

творожный сыр – 150 гр;

чеснок – 2-3 зубчика;

свежая зелень (кинза, петрушка, укроп);

грецкие орехи – 50 гр.

Способ приготовления:

Баклажаны помыть, порезать кружочками толщиной не менее 0,5 см, посолить с обеих сторон и оставить на 5-6 минут. После этого с баклажанов убрать влагу вместе с горечью и обжарить на подсолнечном масле по 2-3 минуты с каждой стороны. Обжаренные баклажаны выложить на бумажные полотенца, чтобы ушел лишний жир.

Далее необходимо приготовить начинку, смешав все ингредиенты для нее. Чеснок пропустить через прес, свежую зелень порезать мелко.

На каждый кружок баклажана выложить чайную ложку начинки, прикрыть вторым кружочком. Сверху посыпать зеленью и украсить половинкой помидора черри или грецким орехом.

Ранее Фокус писал, как приготовить маринованные баклажаны.