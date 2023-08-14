Вкуснейшая закуска по простому рецепту: как приготовить запеченные рулетики из кабачков

Запеченные рулетики из кабачков — это простое блюдо, которое можно приготовить за час.

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Если вы любите кабачки и цуккини, попробуйте приготовить эти рулетики. Это блюдо идеально подходит для семейного обеда или ужина с друзьями в качестве первого или основного блюда. Это отличный способ полюбить кабачки. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Главное помнить несколько правил, когда будете укладывать рулетики в форму, помните: они должны располагаться плотно друг к другу, чтобы они держали форму и не разваливались.

Вы можете добавлять другие ингредиенты по своему вкусу: заменить сыр на фарш, или используйте ломтики индейки вместо ветчины.

Запеченные рулетики из кабачков

Ингредиенты:

800 г кабачков;

150 г сыра, вроде сулугуни, или моцареллы;

100 г нарезанной вареной ветчины;

оливковое масло;

панировочные сухари;

тертый сыр пармезан;

соль, перец.

Готовить рулетики из кабачков несложно. Сначала помойте и обрежьте кабачки, затем с помощью мандолины нарежьте их ломтиками толщиной около 4 мм. Положите их в тарелку, в которой вы смешали масло, соль, перец, а затем во вторую тарелку с панировочными сухарями, смешанными с тертым пармезаном.

Переложите ломтики цуккини в панировке на противень, застеленный пергаментной бумагой, и готовьте их в предварительно разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут или до тех пор, пока они не станут золотисто-коричневыми и не станут мягкими, чтобы их можно было легко свернуть. Дайте им остыть, выложите на разделочную доску, сверху разложите полоску вареной ветчины и тонкие ломтики сыра.

Плотно сверните каждый ломтик кабачка, формируя рулетики. Выложите их в слегка смазанную маслом форму для запекания.

Раскладывайте рулетики так, чтобы они соприкасались друг с другом, но не теряли форму. Сбрызните небольшим количеством масла и готовьте в духовке при температуре 200 градусов до золотистого цвета, и пока сыр не расплавится. Это займет около 10 минут. После приготовления выньте рулетики из кабачков из духовки и подавайте.

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