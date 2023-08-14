Дуже смачна закуска за простим рецептом: як приготувати запечені рулетики з кабачків

Запечені рулетики з кабачків — це проста страва, яку можна приготувати за годину.

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Якщо ви любите кабачки та цукіні, спробуйте приготувати ці рулетики. Ця страва ідеально підходить для сімейного обіду або вечері з друзями як перша або основна страва. Це чудовий спосіб полюбити кабачки. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Головне пам'ятати кілька правил, коли будете укладати рулетики у форму, пам'ятайте: вони мають розташовуватися щільно один до одного, щоб вони тримали форму і не розвалювалися.

Ви можете додавати інші інгредієнти на свій смак: замінити сир на фарш, або використовуйте скибочки індички замість шинки.

Запечені рулетики з кабачків

Інгредієнти:

800 г кабачків;

150 г сиру, на кшталт сулугуні, або моцарели;

100 г нарізаної вареної шинки;

оливкова олія;

панірувальні сухарі;

тертий сир пармезан;

сіль, перець.

Готувати рулетики з кабачків нескладно. Спочатку помийте й обріжте кабачки, потім за допомогою мандоліни наріжте їх скибочками завтовшки близько 4 мм. Покладіть їх у тарілку, в якій ви змішали олію, сіль, перець, а потім у другу тарілку з панірувальними сухарями, змішаними з тертим пармезаном.

Перекладіть скибочки цукіні в паніровці на деко, застелене пергаментним папером, і готуйте їх у заздалегідь розігрітій до 200 градусів духовці близько 20 хвилин або доти, доки вони не стануть золотисто-коричневими та не стануть м'якими, щоб їх можна було легко згорнути. Дайте їм охолонути, викладіть на обробну дошку, зверху розкладіть смужку вареної шинки і тонкі скибочки сиру.

Щільно згорніть кожну скибочку кабачка, формуючи рулетики. Викладіть їх у злегка змащену олією форму для запікання.

Розкладайте рулетики так, щоб вони стикалися один з одним, але не втрачали форму. Збризніть невеликою кількістю олії та готуйте в духовці за температури 200 градусів до золотистого кольору, і поки сир не розплавиться. Це займе близько 10 хвилин. Після приготування вийміть рулетики з кабачків із духовки і подавайте.

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