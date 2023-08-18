Оригинальный рецепт вкусного рыбного блюда: как приготовить треску с луком и томатным соусом

Это блюдо с разными вариациями готовят по всему миру, но родом оно из Тосканы.

Related video

Треска с луком и помидорами – это вкусное второе рыбное блюдо по простому рецепту. Для него можно также использовать минтай, путассу, навагу, или любую другую рыбу из семейства тресковых.

Именно этот рецепт – родом из Тосканы. Особую пикантность ему придают лук и помидоры. Тоскана славится своими рецептами тушеных блюд. Рецептом поделились на кулинарном сайте Cucchiaio.

Треска с луком и томатным соусом

Ингредиенты:

800 г вымоченной трески;

400 г очищенных помидоров;

1 большая белая луковица;

1 зубчик чеснока;

мука;

оливковое масло;

соль, перец, петрушка (по желанию).

Приготовить треску с луком и томатами просто. Треску обсушите, очистите, нарежьте кубиками примерно по два сантиметра с каждой стороны и обваляйте в муке.

В сковороде разогрейте большое количество масла с зубчиком чеснока и обжаривайте кусочки трески в течение 5 минут. Достаньте их, когда они станут золотисто-коричневыми, и положите их на впитывающую кухонную бумагу (бумажное полотенце), чтобы удалить излишки масла. В большой кастрюле разогрейте две-три столовые ложки масла и приправьте лук, нарезанный тонкими ломтиками.

Когда кусочки лука станут прозрачными, добавьте нарезанные очищенные помидоры. Перемешайте, посолите, поперчите и тушите 10-15 минут. Добавьте обжаренную треску, перемешайте и продолжайте готовить еще 10 минут.

Треска с луком готова к подаче. По желанию можно добавить нарезанную свежую петрушку.

Также попробуйте приготовить вкусный лосось "Веллингтон", запеченный в тесте.