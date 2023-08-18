Оригінальний рецепт смачної рибної страви: як приготувати тріску з цибулею та томатним соусом

Цю страву з різними варіаціями готують по всьому світу, але родом вона з Тоскани.

Related video

Тріска з цибулею та помідорами — це смачна друга рибна страва за простим рецептом. Для неї можна також використовувати минтай, путасу, навагу, або будь-яку іншу рибу з родини тріскових.

Саме цей рецепт — родом із Тоскани. Особливої пікантності йому надають цибуля та помідори. Тоскана славиться своїми рецептами тушкованих страв. Рецептом поділилися на кулінарному сайті Cucchiaio.

Тріска з цибулею і томатним соусом

Інгредієнти:

800 г вимоченої тріски;

400 г очищених помідорів;

1 велика біла цибулина;

1 зубчик часнику;

борошно;

оливкова олія;

сіль, перець, петрушка (за бажанням).

Приготувати тріску з цибулею і томатами просто. Тріску обсушіть, почистьте, наріжте кубиками приблизно по два сантиметри з кожного боку й обваляйте в борошні.

У сковороді розігрійте велику кількість олії із зубчиком часнику й обсмажуйте шматочки тріски протягом 5 хвилин. Дістаньте їх, коли вони стануть золотисто-коричневими, і покладіть їх на кухонний папір, що поглинає, (паперовий рушник), щоб видалити надлишки олії. У великій каструлі розігрійте дві-три столові ложки олії та приправте цибулю, нарізану тонкими скибочками.

Коли шматочки цибулі стануть прозорими, додайте нарізані очищені помідори. Перемішайте, посоліть, поперчіть і тушкуйте 10-15 хвилин. Додайте обсмажену тріску, перемішайте і продовжуйте готувати ще 10 хвилин.

Тріска з цибулею готова до подачі. За бажанням можна додати нарізану свіжу петрушку.

Також спробуйте приготувати смачний лосось "Веллінгтон", запечений у тісті.