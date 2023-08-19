Вкуснее не бывает: рецепт картошки с мясом по-домашнему
При подаче картофель можно посыпать свежей рубленой зеленью.
Жареная картошка – блюдо на все времена! Оно вкусное, быстро готовится, и очень многие любят его практически с детства. Предлагаем разнообразить ее добавлением мяса и приготовить такую картошку по рецепту из блога "Рецепты каждый день". Рекомендуем ее на обед или ужин, а в качестве дополнения к ней прекрасной подойдет салат из овощей.
Картошка с мясом по-домашнему
Ингредиенты:
- свиной ошеек – 700 гр;
- лук – 400 гр;
- сливочное масло – 100 гр;
- картофель – 1 кг;
- соль, перец – по вкусу;
- чеснок – 2 зубчика.
Способ приготовления:
Свинину помыть, просушить бумажным полотенцем, порезать на средние куски и обжарить без масла до румяного цвета. В процессе жарки мясо даст жир.
Затем мясо достать со сковородки, а в нее высыпать крупно порезанный лук. Жарить три минуты, не доводя до готовности. Затем лук тоже достать и высыпать его к мясу.
В ту же сковородку положить сливочное масло, обжарить на нем почищенный и порезанный картофель. Когда он будет готов, добавить лук с мясом, посолить, поперчить, добавить рубленый чеснок и петрушку. Перемешать и подержать на огне еще пару минут.
При подаче можно посыпать свежей рубленой зеленью.
Ранее Фокус писал, как приготовить вкусный запеченный картофель с чесноком.