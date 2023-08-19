Смачніше не буває: рецепт картоплі з м'ясом по-домашньому

Під час подачі картоплю можна посипати свіжою рубаною зеленню.

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Смажена картопля — страва на всі часи! Вона смачна, швидко готується, і дуже багато хто любить її практично з дитинства. Пропонуємо урізноманітнити її додаванням м'яса і приготувати таку картоплю за рецептом із блогу "Рецепти щодня". Рекомендуємо її на обід або вечерю, а в якості доповнення до неї чудово підійде салат з овочів.

Картопля з м'ясом по-домашньому

Інгредієнти:

свинячий ошийок — 700 г;

цибуля — 400 г;

вершкове масло — 100 г;

картопля — 1 кг;

сіль, перець — за смаком;

часник — 2 зубчики.

Спосіб приготування:

Свинину помити, просушити паперовим рушником, порізати на середні шматки й обсмажити без олії до рум'яного кольору. У процесі смаження м'ясо дасть жир.

Потім м'ясо дістати зі сковорідки, а в неї висипати крупно порізану цибулю. Смажити три хвилини, не доводячи до готовності. Потім цибулю теж дістати і висипати її до м'яса.

У ту ж сковорідку покласти вершкове масло, обсмажити на ньому почищену і порізану картоплю. Коли вона буде готова, додати цибулю з м'ясом, посолити, поперчити, додати рубаний часник і петрушку. Перемішати і потримати на вогні ще кілька хвилин.

Під час подачі можна посипати свіжою рубаною зеленню.

Раніше Фокус писав, як приготувати смачну запечену картоплю з часником.