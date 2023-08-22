Вкусно со свежим хлебом: рецепт салата из яиц

Это очень простой, но вкусный рецепт.

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Вкусный салат можно приготовить из любых ингредиентов, но с яйцами он получается особенно вкусным. Его можно подавать, как самостоятельное блюдо, а можно сочетать со свежим хлебом, или с подсушенным на сковороде.

Также этим салатом можно начинять корзиночки и подавать на стол. Рецептом поделилась известная кулинарная блогерка, которая пишет под ником lanas_diet.

Блогерка отметила, что рецепт увидела в ленте от немецкого ресторана и решила и себе попробовать.

Яичный салат

Ингредиенты:

отварные яйца — 6 шт;

бекон — 4 кусочка;

кислые огурцы — 2 шт;

майонез (рецепты есть в актуальном) — 2 ст. л.;

сметана — 1 ст. л;

горчица — 1 ст. л;

сок лимона — 1 ст. л;

перец.

Бекон подсушите до хруста на сковороде.

Отваренные вкрутую яйца остудите, очистите и отделите желтки от белков. Желтки сложите в миску, перетрите с майонезом, сметаной, горчицей, лимонным соком и перцем.

Белки, бекон и огурцы нарежьте как можно мельче, добавьте к желткам и тщательно перемешайте.

Салат готов. Можно его подавать сразу, но если он постоит хотя бы полчаса, то будет еще вкуснее.

А если любите салаты со свежими сезонными овощами, то попробуйте салат с кукурузой, сладким перцем и огурцами.