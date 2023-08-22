Вкусно со свежим хлебом: рецепт салата из яиц
Это очень простой, но вкусный рецепт.
Вкусный салат можно приготовить из любых ингредиентов, но с яйцами он получается особенно вкусным. Его можно подавать, как самостоятельное блюдо, а можно сочетать со свежим хлебом, или с подсушенным на сковороде.
Также этим салатом можно начинять корзиночки и подавать на стол. Рецептом поделилась известная кулинарная блогерка, которая пишет под ником lanas_diet.
Блогерка отметила, что рецепт увидела в ленте от немецкого ресторана и решила и себе попробовать.
Яичный салат
Ингредиенты:
- отварные яйца — 6 шт;
- бекон — 4 кусочка;
- кислые огурцы — 2 шт;
- майонез (рецепты есть в актуальном) — 2 ст. л.;
- сметана — 1 ст. л;
- горчица — 1 ст. л;
- сок лимона — 1 ст. л;
- перец.
- Бекон подсушите до хруста на сковороде.
Отваренные вкрутую яйца остудите, очистите и отделите желтки от белков. Желтки сложите в миску, перетрите с майонезом, сметаной, горчицей, лимонным соком и перцем.
Белки, бекон и огурцы нарежьте как можно мельче, добавьте к желткам и тщательно перемешайте.
Салат готов. Можно его подавать сразу, но если он постоит хотя бы полчаса, то будет еще вкуснее.
А если любите салаты со свежими сезонными овощами, то попробуйте салат с кукурузой, сладким перцем и огурцами.