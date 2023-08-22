Смачно зі свіжим хлібом: рецепт салату з яєць

Це дуже простий, але смачний рецепт.

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Смачний салат можна приготувати з будь-яких інгредієнтів, але з яйцями він виходить особливо смачним. Його можна подавати, як самостійну страву, а можна поєднувати зі свіжим хлібом, або з підсушеним на сковороді.

Також цим салатом можна начиняти корзиночки та подавати на стіл. Рецептом поділилась відома кулінарна блогерка, яка пише під ніком lanas_diet.

Блогерка зазначила, що рецепт побачила в стрічці від німецького ресторану та вирішила і собі спробувати.

Яєчний салат

Інгредієнти:

відварені яйця — 6 шт;

бекон — 4 шматочки;

кислі огірки — 2 шт;

майонез (рецепти є в актуальному) — 2 ст. л.;

сметана — 1 ст. л;

гірчиця — 1 ст. л;

сік лимону — 1 ст. л;

перець.

Бекон підсушіть до хрусту на сковороді.

Відварені вкруту яйця остудіть, очистить та відділіть жовтки від білків. Жовтки складіть у миску, перетріть із майонезом, сметаною, гірчицею, лимонним соком та перцем.

Білки, бекон і огірки наріжте якомога дрібніше, додайте до жовтків і ретельно перемішайте.

Салат готовий. Можна його подавати одразу, але якщо він постоїть хоча б пів години, то буде іще смачніший.

А якщо любите салати зі свіжими сезонними овочами, то спробуйте салат із кукурудзою, солодким перцем та огірками.