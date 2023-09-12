Идеально к сыру и мясу: как приготовить мармелад из красного лука

Луковый мармелад имеет особый кисло-сладкий вкус, который прекрасно дополняет мясные и рыбные блюда.

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Если любите пробовать что-то новенькое, то попробуйте такую оригинальную заготовку, как луковый мармелад. Этот рецепт очень прост и требует совсем немного ингредиентов: красный лук, коричневый сахар, бальзамический уксус, лавровый лист. Рецептом поделились на сайте Fatto in casa da Benedetta.

Вкус этого мармелада из красного лука кисло-сладкий и очень особенный. Его можно использовать вместе с сырами, мясом и колбасными изделиями. Если хранить это варенье в красивой баночке, оно станет прекрасным подарком для любителей такого особенного вкуса.

Луковый мармелад

Ингредиенты:

1 кг красного лука;

400 г коричневого сахара;

100мл бальзамического уксуса;

3 лавровых листа;

1 щепотка мелкой соли (если хотите).

Приготовить это вкусное луковое варенье очень просто: сначала нарежьте лук тонкими ломтиками и сложите в миску. Затем добавьте коричневый сахар, бальзамический уксус и лавровый лист. Хорошо перемешайте все вместе и дайте настояться около 3 часов. Во время мацерации нам придется время от времени помешивать, чтобы распределить жидкость, которая будет медленно выделяться из лука и растворять сахар.

Когда мацерация закончится, у нас получится темная смесь с размягченным луком. Все, что нам нужно сделать, это вылить все это в кастрюлю и поставить на плиту вариться на маленьком огне 45 минут.

Если хотите, перед варкой мармелада можно добавить щепотку соли, чтобы результат был чуть пикантнее. В середине приготовления не забудьте удалить лавровый лист.

В конце варки жидкость закарамелизируется и у нас получится красивая густая смесь: еще кипящую ее разливаем в герметично закрывающиеся простерилизованные банки и плотно закрываем. После охлаждения наше варенье из красного лука готово к употреблению или хранению в холодильнике в течение нескольких месяцев.

Если хотите еще более простую версию рецепта? Можно не добавлять лавровый лист или бальзамический уксус. Или их можем заменить альтернативами, такими как, например, яблочный уксус или красный винный уксус. Лавровый лист можно заменить ягодами можжевельника или розмарином. Короче говоря, экспериментировать всегда очень весело, и таким образом мы сможем получить разные вкусы и ароматы.

Если мы хотим, чтобы наше луковое варенье хранилось дольше, можно его пастеризовать: банки прокипятить на водяной бане 30 минут в кастрюле с водой, завернув в ткань. Таким образом нам удастся сохранить варенье около двух лет.

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