Ідеально до сиру та м'яса: як приготувати мармелад із червоної цибулі

Цибулевий мармелад має особливий кисло-солодкий смак, який чудово доповнює м'ясні та рибні страви.

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Якщо любите пробувати щось новеньке, то спробуйте таку оригінальну заготовку, як цибулевий мармелад. Цей рецепт дуже простий і вимагає зовсім небагато інгредієнтів: червона цибуля, коричневий цукор, бальзамічний оцет, лавровий лист. Рецептом поділилися на сайті Fatto in casa da Benedetta.

Смак цього мармеладу з червоної цибулі кисло-солодкий і дуже особливий. Його можна використовувати разом із сирами, м'ясом і ковбасними виробами. Якщо зберігати це варення в красивій баночці, воно стане прекрасним подарунком для любителів такого особливого смаку.

Цибулевий мармелад

Інгредієнти:

1 кг червоної цибулі;

400 г коричневого цукру;

100 мл бальзамічного оцту;

3 лаврові листки;

1 щіпка дрібної солі (якщо хочете).

Приготувати це смачне цибулеве варення дуже просто: спочатку наріжте цибулю тонкими скибочками та складіть у миску. Потім додайте коричневий цукор, бальзамічний оцет і лавровий лист. Добре перемішайте все разом і дайте настоятися близько 3 годин. Під час мацерації нам доведеться час від часу помішувати, щоб розподілити рідину, яка повільно виділятиметься з цибулі та розчинятиме цукор.

Коли мацерація закінчиться, у нас вийде темна суміш із розм'якшеною цибулею. Усе, що нам потрібно зробити, це вилити все це в каструлю і поставити на плиту варитися на маленькому вогні 45 хвилин.

Якщо хочете, перед варінням мармеладу можна додати дрібку солі, щоб результат був трохи пікантнішим. У середині приготування не забудьте видалити лавровий лист.

Наприкінці варіння рідина закарамелізується, і в нас вийде гарна густа суміш: ще киплячу її розливаємо в простерилізовані банки, що герметично закриваються, і щільно закриваємо. Після охолодження наше варення з червоної цибулі готове до вживання або зберігання в холодильнику протягом кількох місяців.

Якщо хочете ще простішу версію рецепта? Можна не додавати лавровий лист або бальзамічний оцет. Або їх можемо замінити альтернативами, такими як, наприклад, яблучний оцет або червоний винний оцет. Лавровий лист можна замінити ягодами ялівцю або розмарином. Коротше кажучи, експериментувати завжди дуже весело, і таким чином ми зможемо отримати різні смаки та аромати.

Якщо ми хочемо, щоб наше цибулеве варення зберігалося довше, можна його пастеризувати: банки прокип'ятити на водяній бані 30 хвилин у каструлі з водою, загорнувши в тканину. Таким чином нам вдасться зберегти варення близько двох років.

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