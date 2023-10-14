Сытно и вкусно: запеченный пирог из картофеля

Это блюдо обычно готовят в Неаполе и окрестностях и оно точно вас порадует оригинальны вкусом.

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Картофельный пирог по этому рецепту обычно готовят в Неаполе. В него входят самые простые продукты. Это сытное и вкусное блюдо, лучшее для ужина с родственниками и друзьями.

Как и во всех традиционных и древних рецептах, не существует единого систематизированного рецепта картофельного пирога, также известного как картофель Гато по-неаполитански: у каждого он свой. Например, вместо салями вы можете использовать вареную ветчину , нарезанную полосками или кубиками, полностью исключив ее, если вам не хочется мяса. Рецептом поделились Cucchiaio.

Картофельный пирог

Ингредиенты:

1 кг картофеля;

100 г сливочного масла;

60 г тертого Пармиджано Реджано;

60 г копченого сыра проволоне (или копченого сулугуни);

3 яичных желтка;

80 г салями;

2 яичных белка;

150 г моцареллы;

петрушка, панировочные сухари, соль.

Чтобы приготовить картофельный пирог, тщательно промойте картофель под проточной водой, удалив остатки грязи. Поместите клубни в большую кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения. Добавьте соль и варите около 40 минут, до готовности. Слейте воду и очистите картофелины, пока они еще горячие, затем сделайте пюре.

Добавьте тертый пармезан, нарезанное кубиками мягкое сливочное масло и яичные желтки. Добавьте щепотку соли, хорошо перемешайте, затем добавьте нарезанный кубиками копченый сыр, салями и, наконец, петрушку.

Хорошо перемешайте деревянной ложкой, затем добавьте взбитые яичные белки. Смажьте выбранный противень маслом и посыпьте его панировочными сухарями.

Переложите половину смеси и выложите на поверхность нарезанную моцареллу. Залейте оставшейся смесью и посыпьте панировочными сухарями.

Выпекайте в разогретой до 180° духовке 30-40 минут, пока на поверхности не образуется золотистая корочка. После приготовления достаньте из духовки и дайте остыть. Выложите картофельный пирог на сервировочную тарелку и подавайте горячим или теплым.

Картофельную запеканку можно приготовить и по другому рецепту. И она получится очень вкусной.