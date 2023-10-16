Батон, запеченный с сыром и чесноком: рецепт ароматного и аппетитного перекуса

Чем больше чеснока и зелени, тем более пряный вкус получится у такого батона.

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Запеченный батон с сыром и чесноком

Ингредиенты:

батон – 1 шт;

сыр твердый – 100 гр;

масло сливочное – 100 гр;

чеснок – 3 зубчика;

петрушка – 1 пучок. Можно взять другую зелень по вкусу.

Способ приготовления:

Твердый сыр натереть на мелкой терке. Чеснок почистить и тоже натереть или пропустить через пресс. Петрушку мелко нарезать. Все перемешать и соединить со сливочным маслом, нагретым до комнатной температуры. Снова все хорошо перемешать. Это и будет начинка для батона. Батон порезать по диагонали, не прорезая насквозь, и заполнить надрезы начинкой.

Завернуть батон в фольгу и отправить его в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, на 20 минут. За пять минут до конца готовки раскрыть фольгу, чтобы на батоне образовалась хрустящая румяная корочка.

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