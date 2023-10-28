Курица с картофелем по-итальянски: привычное блюдо с нотками пикантности
Конечно, курица и картофель всем известное сочетание, но приготовив его по-итальянски вы будете приятно удивлены богатству вкуса.
Жареная курица с картофелем — визитная карточка любой домашней кухни, которую можно использовать в самых разных случаях, потому что оно всем всегда нравится, говорят пишут гурманы сайта Cucchiaio.
Курица с картошкой на сковороде – второе блюдо с вкусным гарниром, простой рецепт которого подойдет любому. Готовится чуть больше часа и идеально подходит для повседневного ужина.
А если подать на стол жареную курицу и картофель в сопровождении порции вкусных тушеных или запеченных овощей, то обед можно считать идеальным.
Курица с картошкой на сковороде
Ингредиенты:
- 1 курица;
- 600 г очень мелкого картофеля;
- 3 веточки розмарина;
- 3 зубчика чеснока;
- белое вино;
- оливковое масло;
- соль и перец.
Чтобы приготовить курицу и картофель на сковороде, начните с тщательного мытья чипсов. Разрежьте их пополам и замочите на час в воде, пару раз меняя воду.
Курицу разрежьте на кусочки и обжарьте на сковороде с маслом, розмарином и измельченным чесноком. Когда куски мяса станут золотистыми со всех сторон и, следовательно, хорошо запечатаются, добавьте белое вино.
Добавьте картофель, два скудных половника горячей воды и начните готовить под крышкой. Примерно через полчаса, оценив готовность мяса и картофеля, снимаем крышку и приступаем к запеканию.
В конце приготовления добавьте соль и перец. Снимите с огня, дайте постоять пару минут, затем подавайте жареную курицу с картофелем.
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