Курица с картофелем по-итальянски: привычное блюдо с нотками пикантности

Конечно, курица и картофель всем известное сочетание, но приготовив его по-итальянски вы будете приятно удивлены богатству вкуса.

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Жареная курица с картофелем — визитная карточка любой домашней кухни, которую можно использовать в самых разных случаях, потому что оно всем всегда нравится, говорят пишут гурманы сайта Cucchiaio.

Курица с картошкой на сковороде – второе блюдо с вкусным гарниром, простой рецепт которого подойдет любому. Готовится чуть больше часа и идеально подходит для повседневного ужина.

А если подать на стол жареную курицу и картофель в сопровождении порции вкусных тушеных или запеченных овощей, то обед можно считать идеальным.

Курица с картошкой на сковороде

Ингредиенты:

1 курица;

600 г очень мелкого картофеля;

3 веточки розмарина;

3 зубчика чеснока;

белое вино;

оливковое масло;

соль и перец.

Чтобы приготовить курицу и картофель на сковороде, начните с тщательного мытья чипсов. Разрежьте их пополам и замочите на час в воде, пару раз меняя воду.

Курицу разрежьте на кусочки и обжарьте на сковороде с маслом, розмарином и измельченным чесноком. Когда куски мяса станут золотистыми со всех сторон и, следовательно, хорошо запечатаются, добавьте белое вино.

Добавьте картофель, два скудных половника горячей воды и начните готовить под крышкой. Примерно через полчаса, оценив готовность мяса и картофеля, снимаем крышку и приступаем к запеканию.

В конце приготовления добавьте соль и перец. Снимите с огня, дайте постоять пару минут, затем подавайте жареную курицу с картофелем.

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