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Еда

Быстрая закуска на все случаи жизни: пошаговый рецепт

закуска, закуска из крабовых палочек
Фото: kristinazizian/instagram

Чтобы рулет не потерял форму, при подаче необходимо его проколоть шпажкой или зубочисткой.

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Вкусных закусок никогда много не бывает, причем готовить их можно как на праздничный стол, так и для того, чтобы разнообразить повседневное меню чем-то интересным. Кулинарный блогер Кристина Азизян поделилась проверенным рецептом аппетитнейшей закуски на все случаи жизни.

Быстрая закуска

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 200-250 гр;
  • сыр твердый – 150 гр;
  • укроп;
  • чеснок – 1-2 зубчика;
  • майонез – 1-2 ст. л;
  • яйца – 4 шт.

Способ приготовления:

Сначала необходимо пожарить тонкие яичные блинчики. Для этого каждое яйцо взбить с щепоткой соли, разлить равномерно на чуть разогретую сковороду по всей поверхности и обжарить на среднем огне с двух сторон.

Крабовые палочки и сыр натереть на терке, чеснок пропустить через пресс. Все ингредиенты начинки смешать, посолить по вкусу, и равномерным слоем смазать каждый блин. Свернуть в рулет и порезать на маленькие рулетики. Подавать на стол, проткнув посередине шпажками или зубочистками, чтобы рулетики не разворачивались.

Ранее Фокус писал, как приготовить рулет из лаваша с курицей и сыром в качестве закуски или перекуса.