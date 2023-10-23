Швидка закуска на всі випадки життя: покроковий рецепт

Щоб рулет не втратив форму, під час подачі необхідно його проколоти шпажкою або зубочисткою.

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Смачних закусок ніколи багато не буває, причому готувати їх можна як на святковий стіл, так і для того, щоб урізноманітнити повсякденне меню чимось цікавим. Кулінарна блогерка Крістіна Азізян поділилася перевіреним рецептом апетитної закуски на всі випадки життя.

Швидка закуска

Інгредієнти:

крабові палички – 200-250 г;

сир твердий – 150 г;

кріп;

часник – 1-2 зубчики;

майонез – 1-2 ст. л;

яйця – 4 шт.

Спосіб приготування:

Спочатку необхідно посмажити тонкі яєчні млинці. Для цього кожне яйце збити з дрібкою солі, розлити рівномірно на ледве розігріту пательню по всій поверхні й обсмажити на середньому вогні з двох боків.

Крабові палички та сир натерти на тертці, часник пропустити через прес. Усі інгредієнти начинки змішати, посолити за смаком, і рівномірним шаром змастити кожен млинець. Згорнути в рулет і порізати на маленькі рулетики. Подавати на стіл, проткнувши посередині шпажками або зубочистками, щоб рулетики не розгорталися.

Раніше Фокус писав, як приготувати рулет з лаваша з куркою і сиром як закуску або перекус.