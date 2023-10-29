Два в одном: рецепт пиццы "Жюльен"
Из указанного количества ингредиентов получаются две мягких и сытных пиццы.
Что будет, если пиццу и жюльен смешать? Это будет пицца с начинкой, которая по консистенции напоминает жюльен. Сочетание двух популярных блюд в одном дает очень интересный эффект и вкус. Как приготовить такую пиццу, рассказала кулинарный блогер Кристина.
Пицца "Жюльен"
Ингредиенты:
- куриное филе – 250 гр;
- шампиньоны – 7 шт;
- лук – 1 шт;
- сливки – 200 мл;
- сыр – 200 гр;
- петрушка – 2 веточки;
- вода (теплая) – 250 мл;
- мука – 400 гр;
- дрожжи сухие – 7 гр;
- сахар – 7 гр;
- соль – 6 гр;
- масло – 30 мл;
- соль, перец – по вкусу
- манка – для раскатки (можно муку)
- растительное масло – для жарки.
Способ приготовления:
В глубокой миске смешать теплую воду, соль, дрожжи, сахар, просеянную муку, растительное масло и замесить тесто. Оставить отдохнуть его на 30-40 минут.
Сырое куриное филе порезать на мелкие кусочки, грибы и лук нарезать соломкой. Обжарить лук до золотистости, затем туда же добавить мясо и грибы и жарить на сильном огне. Залить сливками, в конце добавить зелень.
Тесто разделить пополам и сформировать две пиццы. Выложить начинку, посыпать сыром, уложить пиццу на горячий противень и отправить в духовку, разогретую до максимума, на 10-15 минут.
Ранее Фокус писал, как приготовить идеальное тесто для пиццы.