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Їжа

Два в одному: рецепт піци "Жюльєн"

піца, жюльєн, випічка
Фото: kristina_ne_pp/instagram

Із зазначеної кількості інгредієнтів виходять дві м'яких і ситних піци.

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Що буде, якщо піцу і жюльєн змішати? Це буде піца з начинкою, яка за консистенцією нагадує жюльєн. Поєднання двох популярних страв в одній дає дуже цікавий ефект і смак. Як приготувати таку піцу, розповіла кулінарна блогерка Крістіна.

Піца "Жюльєн"

Інгредієнти:

  • куряче філе – 250 г;
  • печериці – 7 шт;
  • цибуля – 1 шт;
  • вершки – 200 мл;
  • сир – 200 г;
  • петрушка – 2 гілочки;
  • вода (тепла) – 250 мл;
  • борошно – 400 г;
  • дріжджі сухі – 7 г;
  • цукор – 7 г;
  • сіль – 6 г;
  • олія – 30 мл;
  • сіль, перець – за смаком
  • манка – для розкочування (можна борошно)
  • рослинна олія – для смаження.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці змішати теплу воду, сіль, дріжджі, цукор, просіяне борошно, рослинну олію і замісити тісто. Залишити відпочити його на 30-40 хвилин.

Сире куряче філе порізати на дрібні шматочки, гриби та цибулю нарізати соломкою. Обсмажити цибулю до золотистості, потім туди ж додати м'ясо та гриби і смажити на сильному вогні. Залити вершками, наприкінці додати зелень.

Тісто розділити навпіл і сформувати дві піци. Викласти начинку, посипати сиром, укласти піцу на гаряче деко і відправити в духовку, розігріту до максимуму, на 10-15 хвилин.

Раніше Фокус писав, як приготувати ідеальне тісто для піци.