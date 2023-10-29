Быстрые пирожки с курицей: пошаговый рецепт (видео)

Пирожки получаются очень вкусными и сытными.

Related video

Если вы любите пирожки, но не горите желанием долго с ними возиться, рекомендуем приготовить пирожки по рецепту кулинарного блогера Ольги Головиной. Быстрые пирожки с курицей идеально подойдут в качестве угощения и перекуса в школу или на работу.

Быстрые пирожки с курицей

Ингредиенты:

тесто фило – 1 упаковка;

куриное филе – 3 шт среднего размера;

лук – 2 шт;

специи к курице, сушеный чеснок, соль, лавровый лист, душистый перец;

яйцо – 1 шт;

кунжут;

грибы, сыр, зелень – для разнообразия начинки;

растительное масло – для жарки лука.

Способ приготовления:

Куриное филе отварить в подсоленной воде с лавровым листом и перцем. Готовое мясо перебить блендером или пропустить через мясорубку. Лук нарезать кубиками, обжарить до золотистого цвета на подсолнечном масле, затем тоже пропустить его через мясорубку.

К начинке добавить специи, соль и сушеный чеснок.

Каждый лист теста разрезать на две части. На первую половину выложить начинку и скрутить рулетиком, второй половиной листа накрыть рулетик и свернуть, как показано на видео.

Сформированные пирожки выложить на противень, застеленный пергаментом. Смазать яйцом и посыпать кунжутом. Выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов, до золотистого цвета примерно 20-30 минут.

Ранее Фокус писал, как приготовить идеальные картофельные пирожки с начинкой.