Швидкі пиріжки з куркою: покроковий рецепт (відео)

Пиріжки виходять дуже смачними та поживними.

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Якщо ви любите пиріжки, але не горите бажанням довго з ними возитися, рекомендуємо приготувати пиріжки за рецептом кулінарної блогерки Ольги Головіної. Швидкі пиріжки з куркою ідеально підійдуть як частування та перекус у школу або на роботу.

Швидкі пиріжки з куркою

Інгредієнти:

тісто філо — 1 упаковка;

куряче філе — 3 шт. середнього розміру;

цибуля — 2 шт.;

спеції до курки, сушений часник, сіль, лавровий лист, запашний перець;

яйце — 1 шт.;

кунжут;

гриби, сир, зелень — для урізноманітнення начинки;

рослинна олія — для смаження цибулі.

Спосіб приготування:

Куряче філе відварити в підсоленій воді з лавровим листом і перцем. Готове м'ясо перебити блендером або пропустити через м'ясорубку. Цибулю нарізати кубиками, обсмажити до золотистого кольору на соняшниковій олії, потім теж пропустити через м'ясорубку.

До начинки додати спеції, сіль і сушений часник.

Кожен лист тіста розрізати на дві частини. На першу половину викласти начинку та скрутити рулетиком, другою половиною листа накрити рулетик і згорнути, як показано на відео.

Сформовані пиріжки викласти на деко, застелене пергаментом. Змастити яйцем і посипати кунжутом. Випікати в духовці, розігрітій до 180 градусів, до золотистого кольору приблизно 20-30 хвилин.

Раніше Фокус писав, як приготувати ідеальні картопляні пиріжки з начинкою.