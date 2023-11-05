Печеночные рулетики: рецепт закуски для будней и праздника

При желании такие рулетики можно украсить перед подачей на стол по своему вкусу.

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Печень – продукт, который, скажем прямо, любят не все. Однако есть немало рецептов, следуя которым можно приготовить невероятно вкусные блюда. Одно из них – печеночные рулетики. Такое угощение украсит любой праздничный стол и станет приятным дополнением к повседневному меню. Предлагаем сделать это блюдо по рецепту из блога "Рецепты каждый день".

Печеночные рулетики

Ингредиенты:

печень говяжья – 400 гр;

яйцо – 2 шт;

молоко – 200 мл;

мука – 150 гр;

соль – 1 ч. л.

Для начинки:

вареная морковь – 2 шт;

яйца – 4 шт;

сыр – 150 гр;

соленые огурцы – 2 шт;

майонез – 70 мл;

чеснок – 2 зубчика

Способ приготовления:

Сырую печень пропустить через мясорубку или измельчить с помощью блендера. Добавить яйца, молоко, муку, соль и все это хорошо перемешать.

Пожарить тонкие печеночные блины на сковороде с небольшим количеством масла.

Для начинки все ингредиенты мелко натереть на терке, добавить майонез и пропущенный через пресс чеснок, все хорошо перемешать.

На каждый печеночный блин выложить начинку и завернуть в рулет. Рулет нарезать на порционные кусочки.

При желании рулетики можно украсить по собственному вкусу.

Ранее Фокус писал, как приготовить куриную печень по-грузински.