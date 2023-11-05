Печеночные рулетики: рецепт закуски для будней и праздника
При желании такие рулетики можно украсить перед подачей на стол по своему вкусу.
Печень – продукт, который, скажем прямо, любят не все. Однако есть немало рецептов, следуя которым можно приготовить невероятно вкусные блюда. Одно из них – печеночные рулетики. Такое угощение украсит любой праздничный стол и станет приятным дополнением к повседневному меню. Предлагаем сделать это блюдо по рецепту из блога "Рецепты каждый день".
Печеночные рулетики
Ингредиенты:
- печень говяжья – 400 гр;
- яйцо – 2 шт;
- молоко – 200 мл;
- мука – 150 гр;
- соль – 1 ч. л.
Для начинки:
- вареная морковь – 2 шт;
- яйца – 4 шт;
- сыр – 150 гр;
- соленые огурцы – 2 шт;
- майонез – 70 мл;
- чеснок – 2 зубчика
Способ приготовления:
Сырую печень пропустить через мясорубку или измельчить с помощью блендера. Добавить яйца, молоко, муку, соль и все это хорошо перемешать.
Пожарить тонкие печеночные блины на сковороде с небольшим количеством масла.
Для начинки все ингредиенты мелко натереть на терке, добавить майонез и пропущенный через пресс чеснок, все хорошо перемешать.
На каждый печеночный блин выложить начинку и завернуть в рулет. Рулет нарезать на порционные кусочки.
При желании рулетики можно украсить по собственному вкусу.
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