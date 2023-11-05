Картофель "Буланжер": рецепт блюда для тех, кто хочет чего-то новенького

Более насыщенный и интересный вкус блюду придаст мелко натертый чеснок

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Если вы любите картошку, а жареная, вареная и тушеная уже приелись, попробуйте приготовить картофель "Буланжер". В отличие от картошки, жаренной на сковороде, он сохраняет больше питательных веществ, а по вкусу ничем не уступает. Более того, нотки лука и чеснока делают это блюдо еще ароматнее и аппетитнее. Как его приготовить, рассказали в блоге "Рецепты каждый день".

Картофель "Буланжер"

Ингредиенты:

картофель – 1 кг;

лук – 2 шт;

сливочное масло – 60 гр;

молоко – 400 мл;

чеснок – пара зубчиков

зелень, сыр – по вкусу;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель помыть, очистить, нарезать тонкими круглыми ломтиками. Лук почистить, нарезать тонкими кольцами.

Картофель посолить и поперчить.

Форму для запекания смазать сливочным маслом. Первым слоем выложить картофель, затем лук, и так повторить несколько раз. Аккуратно выложить последний слой картофеля и залить слои горячим молоком.

Далее форму необходимо накрыть фольгой и отправить в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут. Затем фольгу снять, температуру уменьшить до 180 градусов и запекать еще 40 минут.

Более насыщенный и интересный вкус блюду придаст мелко натертый чеснок, добавленный в несколько слоев. Хорошо комбинируется запеченный картофель со свежей зеленью и тертым сыром.

Ранее Фокус писал, как приготовить итальянский картофельный пирог.