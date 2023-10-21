Сытный вкус Италии: очень простой хрустящий картофельный пирог из Трентино

Итальянцы утверждают, что этот картофельный пирог идеален для осени и зимы и легко готовится.

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Этот пирог почти на 100% состоит из картофеля, и это идеальный рецепт не только для ужина, но и для фуршета или усиленного аперитива, утверждает Давиде Замбелли. Его можно легко превратить в веганский рецепт, и он, естественно, не содержит глютена.

Услышав о картофельном пироге, вы наверняка сразу же думаете о картофельном мясном рулете с начинкой из ветчины или мортаделлы. Но нет! Это исторический рецепт, который любили готовить жители Трентино.

Хрустящий картофельный пирог

Ингредиенты:

картофель — 1,6 кг, лучше молодой;

вода — 100 г;

молоко — 60 г;

растительное масло — 40 г;

соль и перец по вкусу.

Картошку следует натереть на терке с большими отверстиями или использовать блендер положив в него нарезанную картошку. Но не взбивайте долго, ведь у вас должно получиться довольно грубое и зернистое тесто. Переложите все в миску, добавьте воду, молоко, соль и перец.

Смажьте антипригарную прямоугольную медную или железную форму для выпечки размером примерно 25х35 см растительным маслом, выложите сверху картофельное тесто и обрызгайте маслом сверху еще немного.

Готовьте в духовке при температуре 220° (или с вентиляцией при 200°) в самой нижней части примерно 1 час или полтора часа в зависимости от выбранной температуры и толщины противня.

У вас должна получиться густая, золотистая, но не слишком приготовленная корочка и готовьте еще 5 минут при той же температуре, чтобы поверхность тоже подрумянилась.

Подавайте сразу, разрезав на квадраты. Это божественное свежеприготовленное блюдо прекрасно гармонирует в сочетании с колбасой, овощами и сырами.

А к чаю Фокус рекомендует попробовать приготовить яблочный пирог по простому рецепту.