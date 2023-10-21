Ситний смак Італії: дуже простий хрусткий картопляний пиріг із Трентіно

Італійці стверджують, що цей картопляний пиріг ідеальний для осені та зими і легко готується.

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Цей пиріг майже на 100% складається з картоплі, і це ідеальний рецепт не тільки для вечері, а й для фуршету або посиленого аперитиву, стверджує Давіде Замбеллі. Його можна легко перетворити на веганський рецепт, і він, природно, не містить глютену.

Почувши про картопляний пиріг, ви, напевно, одразу ж думаєте про картопляний м'ясний рулет із начинкою з шинки або мортаделли. Але ні! Це історичний рецепт, який любили готувати жителі Трентіно.

Хрусткий картопляний пиріг

Інгредієнти:

картопля — 1,6 кг, краще молода;

вода — 100 г;

молоко — 60 г;

рослинна олія — 40 г;

сіль і перець за смаком.

Картоплю слід натерти на тертці з великими отворами або використати блендер, поклавши в нього нарізану картоплю. Але не збивайте довго, адже у вас має вийти доволі грубе та зернисте тісто. Перекладіть усе в миску, додайте воду, молоко, сіль і перець.

Змастіть антипригарну прямокутну мідну або залізну форму для випікання розміром приблизно 25х35 см рослинною олією, викладіть зверху картопляне тісто та окропіть олією зверху ще трохи.

Готуйте в духовці за температури 220° (або з вентиляцією за 200°) у найнижчій частині приблизно 1 годину або півтори години залежно від обраної температури та товщини дека.

У вас має вийти густа, золотиста, але не надто приготована скоринка і готуйте ще 5 хвилин за тієї самої температури, щоб поверхня теж підрум'янилася.

Подавайте одразу, розрізавши на квадрати. Ця божественна свіжоприготована страва чудово гармонує в поєднанні з ковбасою, овочами та сирами.

А до чаю Фокус рекомендує спробувати приготувати яблучний пиріг за простим рецептом.