Найсмачніший: як приготувати яблучний пиріг за простим рецептом
Яблучний пиріг — це найбільш осінній рецепт.
Цей рецепт яблучного пирога ще називають "бабусиним". Він виходить дуже смачним і м'яким. А ще його неймовірно просто готувати.
Його можна приготувати за дуже короткий час, прямо за допомогою блендера, змішавши кілька простих інгредієнтів, які, ймовірно, є у кожного з нас вдома. Це буде не зовсім класичний рецепт яблучного пирога, оскільки ми додамо трохи йогурту для ніжності, вийде пиріг з яблуками і йогуртом. Рецептом поділилися на сайті Davide Zambelli.
Інгредієнти розраховані на форму 30х40 см.
Яблучний пиріг
Інгредієнти:
- 6 яблук;
- 6 яєць;
- 360 г цукру;
- 100 мл молока;
- 250 мл натурального білого йогурту;
- 250 мл соняшникової олії;
- 500 г борошна;
- 2 пакетики розпушувача;
- 1 лимонна цедра;
- 1 чайна ложка кориці;
- 1 щіпка солі.
Яйця розбийте міксером, потім натріть цедру лимона і додайте її до яєць. Потім додайте цукор і не забудьте використати його частину, щоб видалити з терки всі ефірні олії лимона, що залишилися. Просто натріть ним отвори терки.
Додайте дрібку солі та збивайте на середній швидкості протягом 30 секунд.
Потім додайте молоко, масло, корицю і збивайте ще 30 секунд.
Закінчіть останнім кроком, додавши йогурт, борошно та розпушувач і перемішуйте останні 30 секунд.
Змастіть олією і застеліть форму для випічки розміром 30 х 40 см папером для випічки і вилийте суміш.
Тепер очистіть яблука, видаліть серцевину, розріжте їх навпіл і з кожної половинки наріжте не надто товсті скибочки, які розкладіть на торті радіально (якщо форма для торта кругла) або рядами (якщо форма прямокутна).
Посипте поверхню торта 3 столовими ложками коричневого цукру, ви побачите, яка в нього вийде приголомшлива скоринка.
Випікайте в духовці за температури 180° у статичному режимі 1 годину.
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