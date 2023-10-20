Найсмачніший: як приготувати яблучний пиріг за простим рецептом

Яблучний пиріг — це найбільш осінній рецепт.

Related video

Цей рецепт яблучного пирога ще називають "бабусиним". Він виходить дуже смачним і м'яким. А ще його неймовірно просто готувати.

Його можна приготувати за дуже короткий час, прямо за допомогою блендера, змішавши кілька простих інгредієнтів, які, ймовірно, є у кожного з нас вдома. Це буде не зовсім класичний рецепт яблучного пирога, оскільки ми додамо трохи йогурту для ніжності, вийде пиріг з яблуками і йогуртом. Рецептом поділилися на сайті Davide Zambelli.

Інгредієнти розраховані на форму 30х40 см.

Яблучний пиріг

Інгредієнти:

6 яблук;

6 яєць;

360 г цукру;

100 мл молока;

250 мл натурального білого йогурту;

250 мл соняшникової олії;

500 г борошна;

2 пакетики розпушувача;

1 лимонна цедра;

1 чайна ложка кориці;

1 щіпка солі.

Яйця розбийте міксером, потім натріть цедру лимона і додайте її до яєць. Потім додайте цукор і не забудьте використати його частину, щоб видалити з терки всі ефірні олії лимона, що залишилися. Просто натріть ним отвори терки.

Додайте дрібку солі та збивайте на середній швидкості протягом 30 секунд.

Потім додайте молоко, масло, корицю і збивайте ще 30 секунд.

Закінчіть останнім кроком, додавши йогурт, борошно та розпушувач і перемішуйте останні 30 секунд.

Змастіть олією і застеліть форму для випічки розміром 30 х 40 см папером для випічки і вилийте суміш.

Тепер очистіть яблука, видаліть серцевину, розріжте їх навпіл і з кожної половинки наріжте не надто товсті скибочки, які розкладіть на торті радіально (якщо форма для торта кругла) або рядами (якщо форма прямокутна).

Посипте поверхню торта 3 столовими ложками коричневого цукру, ви побачите, яка в нього вийде приголомшлива скоринка.

Випікайте в духовці за температури 180° у статичному режимі 1 годину.

Також ви можете приготувати дуже смачний домашній хліб без дріжджів — італійську фокаччу.