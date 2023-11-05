Чесночные гренки из белого хлеба: простой рецепт вкусного снека
Специи для таких снеков можно выбирать по собственному вкусу.
Сухарики и гренки для многих – любимый перекус. Чтобы не покупать в магазине снеки, состав которых иногда не совсем полезен для здоровья, рекомендуем приготовить их в домашних условиях. Например, чесночные гренки из белого хлеба прекрасно заменят пачку сухариков. Как их приготовить, рассказали в блоге "Рецепты каждый день". Ничего сложного в процессе нет, а на выходе – вкусный и хрустящий перекус.
Чесночные гренки из белого хлеба
Ингредиенты:
- нарезной батон – 1 шт;
- чеснок – 4 зубчика;
- растительное масло – 2 ст. л;
- соль – 1 ч. л;
- паприка — 1/2 ч.л.
- черный перец – 1/2 ч. л;
- кориандр — 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
Чеснок выдавить через пресс и сложить в небольшую миску. Туда же добавить растительное масло, соль и пряности. При желании можно добавить измельченный перец чили.
Батон нарезать небольшими кубиками и пересыпать в целлофановый пакет, куда затем залить чесночно-масляную смесь. Все хорошо перемешать.
Противень застелить пергаментом и выложить хлеб в один слой. Отправить его в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 10 минут.
Как только гренки подсохнут и подрумянятся, достать их из духовки, пересыпать на бумажное полотенце и дать остыть.
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