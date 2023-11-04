Савойский картофель: всего 20 минут и идеальный гарнир готов

Это блюдо из картофеля, вероятно, самое простое и вкусное, которое вы когда-либо пробовали.

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Всем надоели стандартные гарниры и иногда хочется приготовить что-то особенное, но очень простое. Вот прекрасный и простейший рецепт савойского картофеля, или Картофеля по-савойски от гурманов сайта Cucchiaio. Это насыщенный и вкусный гарнир, который идеально подходит для сопровождения блюд, когда наступают первые холода и ощущается потребность в сытной и аппетитной еде.

Это не просто доступный для новичков рецепт, а целая итальянская, пьемонтская традиция. Впрочем, рецепт имеет влияние французской кухни, и не скрывает этого. Картофель, нарезанный ломтиками, готовится в духовке с щедрым добавлением сыра. И получается просто идеально даже у начинающих кулинаров.

Савойский картофель

Ингредиенты:

1 кг картофеля;

250 г сыра сулугуни (или любого другого сыра по вашему вкусу);

200 г молока;

100 г сливочного масла;

мускатный орех;

соль;

черный перец.

Чтобы приготовить картофель по-савойски, начните с того, что тщательно помойте картофелины. Чистить их необязательно. При необходимости почистите клубни щеткой. Осушите картофелины и острым ножом, или мандолиной, нарежьте ломтиками одинаковой толщины В форму для запекания налейте молоко и добавьте щепотку соли, молотый перец и мускатный орех по вкусу. Разложите нарезанный картофель.

Распределите сливочное масло и добавьте щепотку соли и перца. Поставить в разогретую до 190°С духовку на 20-25 минут. После достаньте форму из духовки и щедро посыпьте сыром. Верните форму в духовку, и увеличьте температуру до 230°C, чтобы сыр зарумянился.

После достаньте блюдо из духовки, дайте Савойскому картофелю настояться несколько минут, затем подавайте.

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