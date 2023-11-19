Закуска с красной рыбой: как приготовить вкусное и красивое блюдо

Такая закуска идеальна для праздничного стола.

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Закуска с красной рыбой – блюдо, которое можно предложить гостям или сделать для себя. Оно делается очень просто, получается легким и утоляет голод. К тому же и выглядит такая закуска очень эстетично, что немаловажно. Как ее сделать, рассказали в блоге "Кулинарная книга".

Закуска с красной рыбой

Ингредиенты:

слоеное дрожжевое тесто;

сырой желток;

огурец;

красная рыба;

сливочный крем-сыр.

Способ приготовления:

Слоеное дрожжевое тесто разморозить и выложить на пергамент. Присыпать его слегка мукой и с помощью стакана вырезать круги.

Каждый кружок смазать желтком, чтобы получилась после выпечки глянцевая корочка, и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 10-15 минут.

Огурцы нарезать на маленькие кусочки. Рыбу тоже нарезать мелко.

Огурцы и рыбу перемешать, добавить крем-сыр, соль, специи (по желанию), снова все хорошо перемешать.

Готовые кружочки разделить пополам, но не до конца, вложить внутрь получившуюся начинку.

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