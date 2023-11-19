Закуска з червоною рибою: як приготувати смачну та красиву страву
Така закуска ідеальна для святкового столу.
Закуска з червоною рибою — страва, яку можна запропонувати гостям або зробити для себе. Вона робиться дуже просто, виходить легкою і втамовує голод. До того ж і виглядає така закуска дуже естетично, що важливо. Як її зробити, розповіли в блозі "Кулінарна книга".
Закуска з червоною рибою
Інгредієнти:
- листкове дріжджове тісто;
- сирий жовток;
- огірок;
- червона риба;
- вершковий крем-сир.
Спосіб приготування:
Листкове дріжджове тісто розморозити і викласти на пергамент. Присипати його злегка борошном і за допомогою склянки вирізати кола.
Кожне кружечко змастити жовтком, щоб вийшла після випічки глянцева скоринка, і відправити в розігріту до 200 градусів духовку на 10-15 хвилин.
Огірки нарізати на маленькі шматочки. Рибу теж нарізати дрібно.
Огірки та рибу перемішати, додати крем-сир, сіль, спеції (за бажанням), знову все добре перемішати.
Готові кружечки розділити навпіл, але не до кінця, вкласти всередину отриману начинку.
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