Закуска з червоною рибою: як приготувати смачну та красиву страву

Така закуска ідеальна для святкового столу.

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Закуска з червоною рибою — страва, яку можна запропонувати гостям або зробити для себе. Вона робиться дуже просто, виходить легкою і втамовує голод. До того ж і виглядає така закуска дуже естетично, що важливо. Як її зробити, розповіли в блозі "Кулінарна книга".

Закуска з червоною рибою

Інгредієнти:

листкове дріжджове тісто;

сирий жовток;

огірок;

червона риба;

вершковий крем-сир.

Спосіб приготування:

Листкове дріжджове тісто розморозити і викласти на пергамент. Присипати його злегка борошном і за допомогою склянки вирізати кола.

Кожне кружечко змастити жовтком, щоб вийшла після випічки глянцева скоринка, і відправити в розігріту до 200 градусів духовку на 10-15 хвилин.

Огірки нарізати на маленькі шматочки. Рибу теж нарізати дрібно.

Огірки та рибу перемішати, додати крем-сир, сіль, спеції (за бажанням), знову все добре перемішати.

Готові кружечки розділити навпіл, але не до кінця, вкласти всередину отриману начинку.

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