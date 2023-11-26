"Курица в ананасах": легкий рецепт праздничного блюда
Продолжая тему вкусных салатов в преддверии рождественских и новогодних праздников, не можем обойти вниманием салат "Курица в ананасах". Сочетание ананаса, грибов и куриного мяса дает потрясающий вкус, и на столе такое блюдо долго не задержится. Рецептом салата поделились в кулинарном блоге "Кухня".
Салат "Курица в ананасах"
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 гр;
- шампиньоны – 300 гр;
- кукуруза консервированная – 1 банка;
- ананас консервированный – 1 банка;
- лук репчатый – 1 шт;
- чеснок сушеный – 7 гр;
- сыр нежирный – 75 гр;
- йогурт натуральный – 3 ст. л.
Способ приготовления:
Грибы очистить, крупные разрезать, обжарить с луком, слегка присолив.
Куриную грудку отварить в подсоленной воде, нарезать кусочками и добавить консервированную кукурузу. Сыр нарезать маленькими кубиками или натереть на крупной терке, добавить к курице с кукурузой.
Йогурт смешать с чесноком и щепоткой соли.
В большой миске соединить обжаренные грибы, курицу с сыром и кукурузой и консервированный ананас, порезанный кусочками. Заправить все соусом из йогурта с чесноком и все хорошо перемешать. Вкуснейший салат готов!
Ранее Фокус писал, как приготовить салат с жареными шампиньонами.