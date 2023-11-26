"Курка в ананасах": легкий рецепт святкової страви

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Продовжуючи тему смачних салатів напередодні різдвяних і новорічних свят, не можемо обійти увагою салат "Курка в ананасах". Поєднання ананаса, грибів і курячого м'яса дає приголомшливий смак, і на столі така страва довго не затримається. Рецептом салату поділилися в кулінарному блозі "Кухня".

Салат "Курка в ананасах"

Інгредієнти:

куряче філе — 500 г;

печериці — 300 г;

кукурудза консервована — 1 банка;

ананас консервований — 1 банка;

цибуля ріпчаста — 1 шт;

часник сушений — 7 г;

сир нежирний — 75 г;

йогурт натуральний — 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Гриби очистити, великі розрізати, обсмажити з цибулею, злегка присоливши.

Курячу грудку відварити в підсоленій воді, нарізати шматочками і додати консервовану кукурудзу. Сир нарізати маленькими кубиками або натерти на крупній тертці, додати до курки з кукурудзою.

Йогурт змішати з часником і дрібкою солі.

У великій мисці з'єднати обсмажені гриби, курку з сиром і кукурудзою та консервований ананас, порізаний шматочками. Заправити все соусом із йогурту з часником і все добре перемішати. Дуже смачний салат готовий!

Раніше Фокус писав, як приготувати салат зі смаженими печерицями.