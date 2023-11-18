Легендарное блюдо: как приготовить настоящую говядину по-бургундски

Приготовленное по этому классическому рецепту мясо становится нежным и буквально тает во рту.

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Bœuf Bourguignon, Беф Бургиньон, или говядина по-бургундски – это простой деревенский рецепт, который с крестьянского стола перекочевал на кухню мишленовских ресторанов.

Мясо долго тушится в красном вине, получается нежным и буквально тает во рту. Это блюдо стало известным благодаря популярному фильму "Джули и Джулия" о известном кулинаре Джулии Чайлд. Но опубликованный на сайте Madame Vorger рецепт предлагает более простой вариант приготовления.

Для этого блюда лучше взять ту часть говядины, которая хорошо тушится: лопатку, или голяшку. Когда-то это блюдо вообще готовили из самого дешевого мяса.

Говядина по-бургундски

Ингредиенты:

600г говядины;

1 луковица;

2 морковки;

2 зубчика чеснока;

1 с. л. муки;

1/2 банки помидоров в собственном соку;

1/2 бутылки красного вина;

1 бульонный кубик;

1 лавровый лист и 2 веточки тимьяна.

Для украшения:

1 горсть нарезанного бекона;

2 горсти шампиньонов.

Мясо порежьте на крупные куски, обсушите бумажным полотенцем. Лук и морковь нарежьте крупно.

В кастрюле с толстым дном хорошо разогрейте растительное (лучше оливковое) масло. Мясо посолите и поперчите. Обжарьте до корочки небольшими порциями. Чтобы мясо именно жарилось, а не тушилось.

В той же кастрюле обжарьте мясо и морковь, добавьте мелко нарезанный чеснок и помидоры. Перемешайте.

Верните в кастрюлю мясо, посыпьте мукой, влейте вино, добавьте бульонный кубик, лавровый лист и тимьян. Долейте воды так, чтобы полностью покрыть мясо.

Доведите до кипения, накройте крышкой и тушите на маленьком огне около трех часов. Мясо должно стать очень мягким. Мясо по-бургундски готово.

Но его еще можно "украсить". Обжарьте грибы, разрезанные пополам, вместе с беконом. Можно добавить маленькие луковички. Подавайте мясо с картофелем и "украшениями". Или без них.

Идеально к такому блюду подойдет картофельное пюре.