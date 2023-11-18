Легендарна страва: як приготувати справжню яловичину по-бургундськи

Приготоване за цим класичним рецептом м'ясо стає ніжним і буквально тане в роті.

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Bœuf Bourguignon, Беф Бургіньйон, або яловичина по-бургундськи, — це простий сільський рецепт, який із селянського столу перекочував на кухню мішленівських ресторанів.

М'ясо довго тушкується в червоному вині, виходить ніжним і буквально тане в роті. Ця страва стала відомою завдяки популярному фільму "Джулі і Джулія" про відомого кулінара Джулію Чайлд. Але опублікований на сайті Madame Vorger рецепт пропонує простіший варіант приготування.

Для цієї страви краще взяти ту частину яловичини, яка добре тушкується: лопатку, або гомілку. Колись цю страву взагалі готували з найдешевшого м'яса.

Яловичина по-бургундськи

Інгредієнти:

600 г яловичини;

1 цибулина;

2 морквини;

2 зубчики часнику;

1 с. л. борошна;

1/2 банки помідорів у власному соку;

1/2 пляшки червоного вина;

1 бульйонний кубик;

1 лавровий лист і 2 гілочки чебрецю.

Для прикраси:

1 жменю нарізаного бекону;

2 жмені печериць.

М'ясо поріжте на великі шматки, обсушіть паперовим рушником. Цибулю та моркву наріжте крупно.

У каструлі з товстим дном добре розігрійте рослинну (краще оливкову) олію. М'ясо посоліть і поперчіть. Обсмажте до скоринки невеликими порціями. Щоб м'ясо саме смажилося, а не тушкувалося.

У тій самій каструлі обсмажте м'ясо та моркву, додайте дрібно нарізаний часник і помідори. Перемішайте.

Поверніть у каструлю м'ясо, посипте борошном, влийте вино, додайте бульйонний кубик, лавровий лист і чебрець. Долийте води так, щоб повністю покрити м'ясо.

Доведіть до кипіння, накрийте кришкою і тушкуйте на маленькому вогні близько трьох годин. М'ясо має стати дуже м'яким. М'ясо по-бургундськи готове.

Але його ще можна "прикрасити". Обсмажте гриби, розрізані навпіл, разом із беконом. Можна додати маленькі цибулинки. Подавайте м'ясо з картоплею та "прикрасами". Або без них.

Ідеально до такої страви підійде картопляне пюре.