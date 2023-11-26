Не хуже дерунов: как приготовить вкуснейшие оладьи из лука (видео)

Подавать такие оладьи лучше всего со сметанкой.

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Луковые оладьи – блюдо, которое требует немного времени, но их вкус оправдывает все потраченные усилия. Такие оладьи получаются сочными и ароматными, поэтому обязательно понравятся всем, кто их попробует. Своим проверенным рецептом этого блюда поделилась участница 12 сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Мирослава Пекарюк.

Оладьи из лука

Ингредиенты:

лук – 500 гр;

мука – 100 гр;

яйца – 2 шт;

разрыхлитель – 1 ч. л;

соль;

черный молотый перец.

Способ приготовления:

Лук очистить, порезать кубиками, всыпать соль и перец по вкусу, перемешать и перемять все и оставить на 15 минут, чтобы он промариновался.

Просеянную муку смешать с разрыхлителем, в отдельной миске взбить яйца до "омлетной" консистенции.

Когда лук промаринуется, отжать с него сок, добавить к луку взбитые яйца, перемешать, понемногу добавить муку с разрыхлителем и хорошо все вымешать.

Добавить нарезанный зеленый лук и еще раз перемешать.

На разогретую сковородку с растительным маслом выкладывать оладьи и на небольшом огне жарить до золотистого цвета. Лук в процессе жарки станет мягким и нежным.

При подаче к оладьям можно предложить сметану или соус на основе сметаны, зелени и чеснока.

Ранее Фокус писал, как приготовить томатные оладьи.