Полезно, но сытно: как приготовить томатные оладьи

Привычная форма и необычный вкус – главные характеристики этого блюда.

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Вкусные низкокалорийные оладьи из овощей – хит сезона, поскольку сейчас в обилии картофель, кабачки, лук. А мы рекомендуем приготовить блинчики из помидор, которые ничем не уступают по вкусу более популярным и привычным блюдам. Как его сделать, рассказали в блоге "Контур". Привычная форма и новый вкус обязательно понравятся вам. Еще один плюс в том, что такие блинчики готовятся всего около 20 минут.

Томатные оладьи

спелые помидоры – 3 шт;

лук репчатый – половина;

петрушка, базилик, орегано;

соль и черный перец – по вкусу

мука – 2/3 стакана;

разрыхлитель – 1/3 чайной ложки

Масло сливочное, растительное или оливковое – 3-4 ст. л.

Способ приготовления:

Лук мелко порезать, помидоры порезать пополам, удалить семена и измельчить вместе с зеленью с помощью блендера или мясорубки.

Помидоры, зелень и лук смешать в глубокой миске, добавить соль, перец и приправы, а затем ввести просеянную муку и разрыхлителем. Все хорошо перемешать до однородной массы без комочков муки.

Выпекать оладьи необходимо на раскаленной сковородке на растительном или сливочном масле, набирая помидорное тесто ложкой.

Готовые оладьи сначала необходимо выложить на бумажное полотенце, чтобы сошел лишний жир, а затем переложить на тарелку.

Лучше всего подавать их с греческим йогуртом или яйцом пашот.

Ранее Фокус писал, как приготовить рулет из кабачков.