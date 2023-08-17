Корисно, але ситно: як приготувати томатні оладки

Звична форма і незвичайний смак — головні характеристики цієї страви.

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Смачні низькокалорійні оладки з овочів — хіт сезону, оскільки зараз у великій кількості картопля, кабачки, цибуля. А ми рекомендуємо приготувати млинці з помідорів, які нічим не поступаються за смаком більш популярним і звичним стравам. Як його зробити, розповіли в блозі "Контур". Звична форма і новий смак обов'язково сподобаються вам. Ще один плюс у тому, що такі млинці готуються всього близько 20 хвилин.

Томатні оладки

стиглі помідори — 3 шт;

цибуля ріпчаста — половина;

петрушка, базилік, орегано;

сіль і чорний перець — за смаком

борошно — 2/3 склянки;

розпушувач — 1/3 чайної ложки

Олія вершкове масло, рослинна або оливкова — 3-4 ст. л.

Спосіб приготування:

Цибулю дрібно порізати, помідори порізати навпіл, видалити насіння і подрібнити разом із зеленню за допомогою блендера або м'ясорубки.

Помідори, зелень і цибулю змішати в глибокій мисці, додати сіль, перець і приправи, а потім увести просіяне борошно і розпушувач. Усе добре перемішати до однорідної маси без грудочок борошна.

Випікати оладки необхідно на розпеченій сковорідці на олії або вершковому маслі, набираючи помідорне тісто ложкою.

Готові оладки спочатку необхідно викласти на паперовий рушник, щоб зійшов зайвий жир, а потім перекласти на тарілку.

Найкраще подавати їх із грецьким йогуртом або яйцем пашот.

Раніше Фокус писав, як приготувати рулет із кабачків.