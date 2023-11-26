Не гірше за деруни: як приготувати дуже смачні оладки з цибулі (відео)

Подавати такі оладки найкраще зі сметанкою.

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Цибулеві оладки — страва, яка потребує трохи часу, але їхній смак виправдовує всі витрачені зусилля. Такі оладки виходять соковитими та ароматними, тож обов'язково сподобаються усім, хто їх скуштує. Своїм перевіреним рецептом цієї страви поділилася учасниця 12 сезону кулінарного шоу "МастерШеф" Мирослава Пекарюк.

Оладки з цибулі

Інгредієнти:

цибуля — 500 г;

борошно — 100 г;

яйця — 2 шт;

розпушувач — 1 ч. л;

сіль;

чорний мелений перець.

Спосіб приготування:

Цибулю почистити, порізати кубиками, всипати сіль і перець за смаком, перемішати, розім'яти все і залишити на 15 хвилин, щоб вона промаринувалася.

Просіяне борошно змішати з розпушувачем, в окремій мисці збити яйця до "омлетної" консистенції.

Коли цибуля промаринується, віджати з неї сік, додати до цибулі збиті яйця, перемішати, потроху додати борошно з розпушувачем і добре все вимішати.

Додати нарізану зелену цибулю і ще раз перемішати.

На розігріту сковорідку з рослинною олією викладати оладки і на невеликому вогні смажити до золотистого кольору. Цибуля в процесі смаження стане м'якою та ніжною.

Під час подачі до оладок можна запропонувати сметану або соус на основі сметани, зелені та часнику.

Раніше Фокус писав, як приготувати томатні оладки.