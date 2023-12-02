Кордон Блю: как приготовить блюдо ресторанного уровня

В этом блюде идеально сочетается мясо, ветчина и тягучий сыр.

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Кордон блю – это котлета в панировке с начинкой из ветчины и сыра. Значение термина Cordon bleu — "синий шнур", но его происхождение, похоже, восходит к почестям 16 века, когда фартуками с голубой лентой, или поясом чествовали лучших поваров. По еще одной версии при подачекотлету перевязывали голубой ленточкой.

По еще одной версии Людовик XV вручил орден Святого Людовика, который носили на голубой ленте поварихе мадам Дюбарри, и с тех пор этим названием в шутку награждали всех хороших поваров и их блюда.

Рецепт кордон блю менее сложен, чем кажется. В этом рецепте кордон блю обжаривается несколько минут в кипящем масле, есть варианты запеченного кордон блю. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Куриную грудку нарезайте одинаковыми ломтиками, чтобы обеспечить оптимальное и равномерное приготовление мяса. Кроме того, использование тонких ломтиков сыра вроде проволоне, или сулугуни гарантирует приятный тягучий эффект уже через несколько минут приготовления.

Кордон Блю

Ингредиенты:

8 тонких ломтиков куриной грудки;

4 ломтика вареной ветчины;

8 ломтиков проволоне, или сулугуни;

2 яйца

панировочные сухари;

растительное масло, соль.

Приготовление кордон блю начните с того, что нарежьте ножом ломтики куриной грудки. На 4 из них положите ломтик вареной ветчины и 2 ломтика сыра.

Закончите, наложив друг на друга оставшиеся свободные ломтики куриной грудки. Обмакните все с обеих сторон сначала во взбитое яйцо, приправленное небольшим количеством соли, а затем в панировочные сухари.

Для более равномерной панировки проделайте эту операцию второй раз. Обжарьте кордон блю в большом количестве масла, которое должно быть горячим, но не кипящим, чтобы обеспечить идеальную прожарку внутри и золотистую корочку.

После приготовления кордон блю выложите на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.

Подавайте кордон блю горячим с салатом, или запеченным картофелем. Подойдет и картофельное пюре – самый универсальный и вкусный гарнир.