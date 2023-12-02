Кордон Блю: як приготувати страву ресторанного рівня

У цій страві ідеально поєднується м'ясо, шинка і тягучий сир.

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Кордон блю — це котлета в паніровці з начинкою з шинки та сиру. Значення терміна Cordon bleu — "синій шнур", але його походження, схоже, сягає почестей 16 століття, коли фартухами з блакитною стрічкою, або поясом вшановували найкращих кухарів. За ще однією версією при подачі котлету перев'язували блакитною стрічкою.

За ще однією версією Людовик XV вручив орден Святого Людовика, який носили на блакитній стрічці кухарці мадам Дюбаррі, і відтоді цією назвою жартома нагороджували всіх хороших кухарів та їхні страви.

Рецепт кордон блю менш складний, ніж здається. У цьому рецепті кордон блю обсмажується кілька хвилин у киплячій олії, є варіанти запеченого кордон блю. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Курячу грудку нарізайте однаковими скибочками, щоб забезпечити оптимальне та рівномірне приготування м'яса. Крім того, використання тонких скибочок сиру на кшталт проволоне, або сулугуні гарантує приємний тягучий ефект уже за кілька хвилин приготування.

Кордон Блю

Інгредієнти:

8 тонких скибочок курячої грудки;

4 скибочки вареної шинки;

8 скибочок проволоне, або сулугуні;

2 яйця

панірувальні сухарі;

рослинна олія, сіль.

Приготування кордон блю почніть із того, що наріжте ножем скибочки курячої грудки. На 4 з них покладіть скибочку вареної шинки та 2 скибочки сиру.

Закінчіть, наклавши одна на одну вільні скибочки курячої грудки, що залишилися. Вмочіть усе з обох боків спочатку у збите яйце, приправлене невеликою кількістю солі, а потім у панірувальні сухарі.

Для більш рівномірного панірування виконайте цю операцію вдруге. Обсмажте кордон блю у великій кількості олії, яка має бути гарячою, але не киплячою, щоб забезпечити ідеальне підсмажування всередині та золотисту скоринку.

Після приготування кордон блю викладіть на паперові рушники, щоб увібрався зайвий жир.

Подавайте кордон блю гарячим із салатом, або запеченою картоплею. Підійде і картопляне пюре — найуніверсальніший і найсмачніший гарнір.