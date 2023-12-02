Лакомство к завтраку: рецепт вкусных кофейных блинчиков
Кофейные блинчики — идеальная идея для воскресного завтрака.
Если вы любите кофе и блинчики, то этот рецепт для вас. Такие блинчики можно подавать с сахарной пудрой, шоколадными крошками, или джемом и сиропом по вашему вкусу. Готовятся они быстро и легко. Рецептом поделились на сайте Misya.
Ингредиенты рассчитаны на шесть блинчиков.
Кофейные блинчики
Ингредиенты:
- 250 г молока;
- 250 г муки;
- 75 г сахара;
- 50 г сливочного масла;
- 50 мл кофе эспрессо;
- 2 яйца;
- 1/2 пакетика разрыхлителя;
- 1/2 чайной ложки ванильной эссенции;
- сахарная пудра для украшения;
- шоколадная крошка для украшения.
Насыпьте в миску муку, сахар и разрыхлитель. Тщательно перемешайте, затем в центр вылейте взбитые яйца с молоком, растопленным маслом, кофе и ванилью и хорошо перемешайте снова.
Готовьте блины, выливая порцию теста на разогретую сковроду половником. Сковороду выбирайте с антипригарным покрытием, и ее слегка можно смазать кусочком сливочного масла.
Когда блинчики будут готовы, выложите их на тарелку и подавайте с сахарной пудрой и шоколадной крошкой. Или с любой добавкой по вашему выбору.
Также вы можете приготовить блинный торт с нежным кремом. Но это лакомство делается из тонких блинчиков.