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Еда

Лакомство к завтраку: рецепт вкусных кофейных блинчиков

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Фото: Instagram milosc_od_kuchni | Кофейные блинчики

Кофейные блинчики — идеальная идея для воскресного завтрака.

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Если вы любите кофе и блинчики, то этот рецепт для вас. Такие блинчики можно подавать с сахарной пудрой, шоколадными крошками, или джемом и сиропом по вашему вкусу. Готовятся они быстро и легко. Рецептом поделились на сайте Misya.

Ингредиенты рассчитаны на шесть блинчиков.

Кофейные блинчики

Ингредиенты:

  • 250 г молока;
  • 250 г муки;
  • 75 г сахара;
  • 50 г сливочного масла;
  • 50 мл кофе эспрессо;
  • 2 яйца;
  • 1/2 пакетика разрыхлителя;
  • 1/2 чайной ложки ванильной эссенции;
  • сахарная пудра для украшения;
  • шоколадная крошка для украшения.

Насыпьте в миску муку, сахар и разрыхлитель. Тщательно перемешайте, затем в центр вылейте взбитые яйца с молоком, растопленным маслом, кофе и ванилью и хорошо перемешайте снова.

Готовьте блины, выливая порцию теста на разогретую сковроду половником. Сковороду выбирайте с антипригарным покрытием, и ее слегка можно смазать кусочком сливочного масла.

Когда блинчики будут готовы, выложите их на тарелку и подавайте с сахарной пудрой и шоколадной крошкой. Или с любой добавкой по вашему выбору.

Также вы можете приготовить блинный торт с нежным кремом. Но это лакомство делается из тонких блинчиков.