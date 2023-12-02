Лакомство к завтраку: рецепт вкусных кофейных блинчиков

Кофейные блинчики — идеальная идея для воскресного завтрака.

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Если вы любите кофе и блинчики, то этот рецепт для вас. Такие блинчики можно подавать с сахарной пудрой, шоколадными крошками, или джемом и сиропом по вашему вкусу. Готовятся они быстро и легко. Рецептом поделились на сайте Misya.

Ингредиенты рассчитаны на шесть блинчиков.

Кофейные блинчики

Ингредиенты:

250 г молока;

250 г муки;

75 г сахара;

50 г сливочного масла;

50 мл кофе эспрессо;

2 яйца;

1/2 пакетика разрыхлителя;

1/2 чайной ложки ванильной эссенции;

сахарная пудра для украшения;

шоколадная крошка для украшения.

Насыпьте в миску муку, сахар и разрыхлитель. Тщательно перемешайте, затем в центр вылейте взбитые яйца с молоком, растопленным маслом, кофе и ванилью и хорошо перемешайте снова.

Готовьте блины, выливая порцию теста на разогретую сковроду половником. Сковороду выбирайте с антипригарным покрытием, и ее слегка можно смазать кусочком сливочного масла.

Когда блинчики будут готовы, выложите их на тарелку и подавайте с сахарной пудрой и шоколадной крошкой. Или с любой добавкой по вашему выбору.

Также вы можете приготовить блинный торт с нежным кремом. Но это лакомство делается из тонких блинчиков.