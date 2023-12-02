Ласощі до сніданку: рецепт смачних кавових млинців
Кавові млинці — ідеальна ідея для недільного сніданку.
Якщо ви любите каву та млинці, то цей рецепт для вас. Такі млинці можна подавати з цукровою пудрою, шоколадними крихтами, або ж джемом і сиропом на ваш смак. Готуються вони швидко і легко. Рецептом поділилися на сайті Misya.
Інгредієнти розраховані на шість млинців.
Кавові млинці
Інгредієнти:
- 250 г молока;
- 250 г борошна;
- 75 г цукру;
- 50 г вершкового масла;
- 50 мл кави еспресо;
- 2 яйця;
- 1/2 пакетика розпушувача;
- 1/2 чайної ложки ванільної есенції;
- цукрова пудра для прикраси;
- шоколадна крихта для прикраси.
Насипте в миску борошно, цукор і розпушувач. Ретельно перемішайте, потім у центр вилийте збиті яйця з молоком, розтопленим маслом, кавою та ваніллю і добре перемішайте знову.
Готуйте млинці, виливаючи порцію тіста на розігріту сковороду ополоником. Сковороду вибирайте з антипригарним покриттям, і її злегка можна змастити шматочком вершкового масла.
Коли млинці будуть готові, викладіть їх на тарілку і подавайте з цукровою пудрою та шоколадною крихтою. Або з будь-якою добавкою за вашим вибором.
Також ви можете приготувати млинцевий торт із ніжним кремом. Але ці ласощі робляться з тонких млинців.