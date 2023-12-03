Кладезь витаминов: чем так полезна тыква и какие блюда из нее можно приготовить

Из тыквы можно приготовить огромное количество вкусных блюд, к тому же она очень полезна для нашего организма.

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Тыква является очень полезным овощем, который однозначно заслуживает более широкого применения. Микробиолог, кандидат биологических наук Елена Ливинская рассказала о пользе тыквы и блюдах, которые можно приготовить из этого плода.

Источник витаминов

"Непременной характеристикой тыквы является ее яркий оранжевый цвет. Таким его делает бета-каротин – предшественник витамина А. Он превращается в этот витамин в кишечнике", — объяснила Ливинская.

По ее словам, всего одно блюдо из тыквы может дать человеку 1–2-дневных нормы витамина А, который необходим для зрения. Плод способствует нормальной работе иммунной системы, желудочно-кишечного тракта, поддерживает здоровье кожи и слизистых, а также поддерживает нормальный метаболизм железа.

Кроме этого, тыква содержит витамин С, калий, клетчатку и медленные углеводы, которые не дают нам быстро проголодаться.

Чем полезны тыквенные семена

Микробиолог утверждает, что по своему нутриентному составу семена тыквы являются настоящим суперфудом благодаря высокому содержанию цинка (Zn). Этот химический элемент играет важную роль в поддержании в нормальном состоянии кожи, ногтей и костей, а также когнитивной функции мозга.

Также тыквенные семена – лидеры по содержанию магния (Mg) среди всех продуктов в нашем рационе. Магний регулирует разнообразные биохимические процессы в организме человека, и важен для нормальной работы нервной системы, здорового метаболизма и синтеза белков.

По словам Ливинской, тыквенные семечки также богаты на марганец (Mn) и фосфор (P), содержат много белков и клетчатки, а еще железа (Fe) и некоторых витаминов группы В.

Что можно приготовить из тыквы

Из тыквы можно приготовить самостоятельное блюдо или гарнир. Также ее часто используют в приготовлении разных салатов, десертов и выпечки. Тыквенные каши и супы-пюре можно готовить сладкими или острыми, добавив в блюдо перец, чеснок, имбирь или мускатный орех. Тыква прекрасно сочетается с мясными блюдами и салатами. Ее можно обжаривать, потушить или запекать в духовке.

В сочетании с сыром или зеленью тыква сделает завтрак более полноценным, обогатив его медленными углеводами, минералами и клетчаткой. Использование тыквы в приготовлении десертов не только способствует обогащению ценными витаминами и микроэлементами, но и позволяет снизить добавление сахара.

Эксперт также напомнила, что тыквенные семена являются отличным перекусом, содержащим много витаминов, минералов и ценных для организма человека кислот Омега-3-6-9.

Также Фокус писал о реальной эффективности поливитаминов от сердечных заболеваний. Для многих людей кажется заманчивым получить из одной капсулы все необходимые минералы и витамины за раз, но, как отмечают эксперты, это так не работает.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.