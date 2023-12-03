Джерело вітамінів: чим такий корисний гарбуз і які страви з нього можна приготувати

З гарбуза можна приготувати величезну кількість смачних страв, до того ж він дуже корисний для нашого організму.

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Гарбуз є дуже корисним овочем, який однозначно заслуговує на більш широке застосування. Мікробіологиня, кандидатка біологічних наук Олена Лівінська розповіла про користь гарбуза та страви, які можна приготувати з цього плоду.

Джерело вітамінів

"Неодмінною характеристикою гарбуза є його яскравий помаранчевий колір. Таким його робить бета-каротин — попередник вітаміну А. Він перетворюється на цей вітамін у кишечнику", — пояснила Лівінська.

За її словами, лише одна страва з гарбуза може дати людині 1-2-денну норму вітаміну А, який необхідний для зору. Плід сприяє нормальній роботі імунної системи, шлунково-кишкового тракту, підтримує здоров'я шкіри та слизових, а також підтримує нормальний метаболізм заліза.

Крім цього, гарбуз містить вітамін С, калій, клітковину і повільні вуглеводи, які не дають нам швидко зголодніти.

Чим корисне гарбузове насіння

Мікробіолог стверджує, що за своїм нутрієнтним складом насіння гарбуза є справжнім суперфудом завдяки високому вмісту цинку (Zn). Цей хімічний елемент відіграє важливу роль у підтримці в нормальному стані шкіри, нігтів і кісток, а також когнітивної функції мозку.

Також гарбузове насіння — лідери за вмістом магнію (Mg) серед усіх продуктів у нашому раціоні. Магній регулює різноманітні біохімічні процеси в організмі людини, і важливий для нормальної роботи нервової системи, здорового метаболізму і синтезу білків.

За словами Лівінської, гарбузове насіння також багате на марганець (Mn) і фосфор (P), містить багато білків і клітковини, а ще заліза (Fe) і деяких вітамінів групи В.

Що можна приготувати з гарбуза

З гарбуза можна приготувати самостійну страву або гарнір. Також його часто використовують у приготуванні різних салатів, десертів і випічки. Гарбузові каші та супи-пюре можна готувати солодкими або гострими, додавши в страву перець, часник, імбир або мускатний горіх. Гарбуз чудово поєднується з м'ясними стравами та салатами. Його можна обсмажувати, тушкувати або запікати в духовці.

У поєднанні з сиром або зеленню гарбуз зробить сніданок більш повноцінним, збагативши його повільними вуглеводами, мінералами та клітковиною. Використання гарбуза в приготуванні десертів не тільки сприяє збагаченню цінними вітамінами та мікроелементами, а й дає змогу знизити додавання цукру.

Експертка також нагадала, що гарбузове насіння є чудовим перекусом, що містить багато вітамінів, мінералів і цінних для організму людини кислот Омега-3-6-9.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.