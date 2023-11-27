Міцний захист від хвороб: учені склали список продуктів, корисних для імунітету

Нове дослідження вчених виявило продукти, які допомагають нам у щоденному зміцненні нашої імунної системи, а також інші зовнішні чинники, що впливають на її роботу.

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Нове дослідження вчених дає уявлення про те, як деякі продукти харчування можуть зміцнювати імунну систему. У ньому підкреслюється важливість збалансованого харчування, що включає фрукти, овочі, спеції та продукти тваринного походження, для підтримки міцного імунітету, пише Medical Express.

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Імунна система людини, що являє собою складну мережу, яка захищає від інфекцій, спирається на вроджені й адаптивні механізми. Вроджений імунітет, що включає такі клітини, як макрофаги, присутній від народження, тоді як адаптивний імунітет розвивається внаслідок впливу патогенних мікроорганізмів. Харчування відіграє ключову роль у підтримці цих імунних функцій, а неадекватний раціон може призвести до таких захворювань, як астма і фіброміалгія.

Це дослідження присвячене аналізу імунологічних переваг конкретних продуктів харчування, які раніше були недостатньо вивчені порівняно з окремими поживними речовинами, такими як вітаміни і мінерали. Збалансоване харчування, регулярний сон, боротьба зі стресом і відмова від шкідливих звичок, таких як куріння, мають вирішальне значення для сильної імунної системи, заявляють автори.

Дослідження виявило кілька продуктів харчування, які особливо корисні для імунного здоров'я. Цитрусові, багаті на вітамін С, сприяють виробленню лімфоцитів і діють як антиоксиданти. Папайя і ківі цінні тим, що містять широкий спектр поживних речовин, включно з вітамінами, мінералами та антиоксидантами, що сприяють імунній відповіді. Гранати, що мають противірусні властивості, сприяють розвитку корисних бактерій у кишечнику, а індійський аґрус вирізняється наявністю антиоксиданту елагової кислоти. Крім того, мигдаль і броколі містять необхідні вітаміни та антиоксиданти. Імбир і часник відомі своєю імуномодулюючою дією, а імбир також сприяє травленню. Інші корисні продукти — куркума, цибуля, гриби та чай — сприяють зміцненню імунної системи.

Вода також відіграє важливу роль у зміцненні імунітету. Правильна гідратація забезпечує ефективне функціонування систем організму і виведення токсинів, запобігаючи тим самим інфекціям і таким захворюванням, як камені в нирках.

Дослідники вивчили велику наукову літературу, щоб зрозуміти, як звичайні продукти харчування впливають на імунітет. Наприклад, цитрусові славляться вмістом вітаміну С, який посилює вироблення лімфоцитів і служить антиоксидантом. Інші фрукти, такі як папайя, ківі та гранат, містять різні поживні речовини, корисні для імунного здоров'я.

У дослідженні також підкреслюється цінність продуктів тваринного походження, багатих на білки, амінокислоти та мікроелементи. Наприклад, молоко містить гормони і білки, що стимулюють синтез антитіл, а яйця, які є багатим джерелом білка, містять також холін, необхідний для здоров'я серцево-судинної системи.

Результати дослідження свідчать на користь дієти, багатої на цільні харчові продукти, фрукти, овочі, молочні продукти та яйця, що сприяє зміцненню імунної системи та зниженню ризику й тяжкості різних захворювань.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.