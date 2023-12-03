Хрустящая и аппетитная: квашеная капуста в банках (видео)

Помимо вкусной и хрустящей, такая квашеная капуста получается полезной, поскольку готовится в собственном соку.

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Помните ли вы тот момент глубокой осенью, когда организм начинает требовать солений? Особенно охота похрустеть квашеной капустой — беленькой, сочной, с клюквой и морковкой. Как приготовить ее, чтобы она получилась именно такой, рассказывает сайт 1000 menu.

Прежде всего первая подсказка: для квашения выбирайте капусту поздних сортов и приплюснутой формы. Она имеет плотную структуру и именно из нее получается сочная и хрустящая квашеная.

Квашеная капуста в банках

Ингредиенты на 10 порций:

капуста белокачанная — 2 кг;

морковь — 2 шт.;

соль — 45 г;

сахар — 1 ч. л.;

клюква — 2 ст. л.

Капусту нашинкуйте некрупной соломкой острым ножом или на специальной терке. Морковь натрите на крупной терке и смешайте с капустой. Добавьте соль и сахар. Следом добавьте клюкву, если, конечно, хотите.

Всю полученную массу поделите на части и хорошенько помните руками, чтобы выделился сок. Затем плотно утрамбуйте заготовку в большой кастрюле и поставьте на нее гнет. Что это означает? Гнетом может быть что угодно — банка с водой, специальный груз. Под таким гнетом капуста должна кваситься три дня при комнатной температуре.

Главное — не забывать один момент, который не даст капусте стать горькой. Для этого ежедневно или даже 2-3 раза в день снимайте гнет, проделывайте в капусте отверстие до самого дня, чтобы выходили лишние газы.

Через три дня капуста готова. Из предложенных ингредиентов получится целая трехлитровая банка, однако лучше все-таки раскладывать заготовку в более мелкую тару. Капусту утрамбуйте и закатайте.

А еще можно переложить готовую квашеную капусту в полиэтиленовые пакеты, герметично закрыть, оставив достаточно места для рассола и уложить в морозильную камеру.

Сколько можно хранить заготовку из квашеной капусты

Время хранения заготовки зависит напрямую от температуры вокруг:

в погребе или холодильнике при соблюдении герметичности и температуре от 0 до +4 градусов — до 5-8 месяцев;

в замороженном виде — до одного года;

при комнатной температуре — не больше трех дней;

при температуре +10 градусов — не дольше 10-15 дней.

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