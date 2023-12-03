Хрустка й апетитна: квашена капуста в банках (відео)

Крім смачної та хрусткої, така квашена капуста виходить корисною, оскільки готується у власному соку.

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Чи пам'ятаєте ви той момент глибокої осені, коли організм починає вимагати солінь? Особливо хочеться похрумтіти квашеною капустою — біленькою, соковитою, з журавлиною і морквою. Як приготувати її, щоб вона вийшла саме такою, розповідає сайт 1000 menu.

Насамперед перша підказка: для квашення обирайте капусту пізніх сортів і приплюснутої форми. Вона має щільну структуру і саме з неї виходить соковита та хрустка квашена.

Квашена капуста в банках

Інгредієнти на 10 порцій:

капуста білокачанна — 2 кг;

морква — 2 шт;

сіль — 45 г;

цукор — 1 ч. л.;

журавлина — 2 ст. л.

Капусту нашаткуйте дрібною соломкою гострим ножем або на спеціальній тертці. Моркву натріть на крупній тертці та змішайте з капустою. Додайте сіль і цукор. Слідом додайте журавлину, якщо, звісно, хочете.

Усю отриману масу поділіть на частини і гарненько помніть руками, щоб виділився сік. Потім щільно утрамбуйте заготовку у великій каструлі й поставте на неї гніт. Що це означає? Гнітом може бути що завгодно — банка з водою, спеціальний грузик. Під таким гнітом капуста має кваситися три дні за кімнатної температури.

Головне — не забувати один момент, який не дасть капусті стати гіркою. Для цього щодня або навіть 2-3 рази на день знімайте гніт, проробляйте в капусті отвір до самого дна, щоб виходили зайві гази.

Через три дні капуста готова. Із запропонованих інгредієнтів вийде ціла трилітрова банка, однак ліпше все-таки розкладати заготівлю в дрібнішу тару. Капусту утрамбуйте і закатайте.

А ще можна перекласти готову квашену капусту в поліетиленові пакети, герметично закрити, залишивши достатньо місця для розсолу, та укласти в морозильну камеру.

Скільки можна зберігати заготовку з квашеної капусти

Час зберігання заготовки залежить безпосередньо від температури навколо:

у льосі або холодильнику за дотримання герметичності та температури від 0 до +4 градусів — до 5-8 місяців;

у замороженому вигляді — до одного року;

за кімнатної температури — не більше трьох днів;

за температури +10 градусів — не довше 10-15 днів.

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