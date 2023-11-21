Ідеальна квашена капуста: як не припуститися помилок

Квашена капуста є джерелом вітамінів та мінералів, які так потрібні в зимову пору року.

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Більшості українців важко уявити зиму без квашеної капусти. Так приємно за вечерею насолодитися неперевершеним, унікальним смаком цієї страви. До того ж саме квашена капуста є джерелом вітамінів і мінералів, які так потрібні в зимову пору року. І хоча ця страва є дуже популярною в слов'янській кухні, вперше замочувати капусту почали у Стародавньому Китаї, пише видання harchi.info.

Як відомо, справжня господиня не поспішає купувати квашену капусту на ринку або в магазині, а робить її власноруч вдома. А щоб готовий продукт вийшов дійсно смачним та міг зберігатися упродовж тривалого часу, важливо пам'ятати про правила приготування квашеної капусти, радить видання ТСН.

Вибір капусти для квашення

Для найкращого результату квашення підходять щільні зимові сорти капусти, які мають білий колір на перерізі, тонкі листки та невелику голівку. Цей тип капусти містить більше цукру та менше води, що сприяє кращому процесу бродіння.

Нарізка капусти для квашення

Приготування капусти для квашення включає різання на тонкі смужки. Це допоможе капусті швидше засолитися та зберегти хрусткість.

Йодована сіль у квашенні

Використання йодованої солі може призвести до неприємного присмаку та зробити капусту м'якою. Рекомендується використовувати звичайну кухонну сіль для кращих результатів.

Розсіл для квашення капусти

Розсіл є необхідним елементом для поступового засолення капусти. Для приготування розсолу розчиніть 2 столові ложки солі у літрі води.

Помилки у зберіганні квашеної капусти

Варто пам'ятати, що готовий продукт є результатом бродіння, яке відбувається при низьких температурах. Оптимальна температура зберігання квашеної капусти – від 0 до +5 градусів. При підвищенні температури бродіння прискорюється, що може негативно позначитися на смакових якостях та тривалості зберігання капусти.

Отже, дотримуючись цих рекомендацій як приготувати ідеальну квашену капусту ви зможете приготувати смачну та хрумку страву, яка буде радувати вас і вашу родину.

Нагадаємо, рецепт маринованої капусти за 24 години.

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