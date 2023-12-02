Лангош: рецепт вкусного и простого блюда закарпатской кухни

Лангош – это жареная в масле лепешка, которую подают с сыром.

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Если любите пробовать что-то новое, но простое, то попробуйте приготовить лангош. Это жареная в масле лепешка, популярная в Венгрии, Чехии и в западных регионах Украины. Его часто готовят на ярмарках и уличных гуляньях, так что это вполне можно назвать народным стритфудом. Рецептом блюда поделился украинский кулинарный блогер, который пишет под ником BrahmanDen.

Лангош

Ингредиенты:

330 г муки;

100 мл молока;

150 мл воды;

4 г сухих дрожжей;

1 ч. л. соли;

1 ч. л. сахара;

200 мл сметаны или мл 50 растительного масла;

2 зубчика чеснока;

300 г сыра

растительное масло для жарки.

Сыр можно взять одного вида или нескольких. Сыр можно брать обыкновенный твердый. Хорошо сочетаются гауда, голландский и грана-падано.

Перед приготовлением очистите и измельчите чеснок. Добавьте его в сметану или масло. Приправьте солью. Хорошо перемешайте и отправьте в холодильник. Соус нам пригодится уже к готовым лепешкам.

Миску окатите горячей водой, вытрите насухо и влейте теплое молоко. Именно теплое, а не горячее.

Добавьте сахар и соль. Перемешайте. Дрожжи добавьте прямо в муку и просейте к молоку. Вместе с мукой понемногу влейте теплую воду. Вымесите ложкой, или лопаткой.

Тесто получается липким, но не добавляйте больше муки, иначе получится невкусно.

Смажьте миску растительным масло, положите в нее тесто, накройте полотенцем и оставьте на час. За это время тесто увеличится вдвое.

В большой сковороде хорошо разогрейте растительное масло. Ориентируйтесь на первый легкий дымок. После этого температуру ставьте чуть выше минимальной. Для чугунной сковороды этого подойдет.

Перед обжариванием натрите весь сыр и поставить рядом сметану или масло с чесноком.

Руки смажьте растительным маслом, отщипните кусок теста размером сантиметров 6-7, растяните в руках, стараясь не порвать.

Жарьте лепешки по 3 минуты с каждой стороны. Но возможно понадобиться и меньше времени.

Слегка приподнимайте край лепешки и смотрите на цвет. Он должен быть уверенно румяным.

Готовые лепешки выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы впиталось лишнее масло. Сразу смазывайте лепешки сметаной с чесноком и выкладывайте сверху сыр.

Есть лангош лучше горячими, запивая кефиром, или томатным соком.

Также вы можете приготовить вкусные жареные пирожки с картофелем.