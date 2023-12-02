Лангош: рецепт вкусного и простого блюда закарпатской кухни
Лангош – это жареная в масле лепешка, которую подают с сыром.
Если любите пробовать что-то новое, но простое, то попробуйте приготовить лангош. Это жареная в масле лепешка, популярная в Венгрии, Чехии и в западных регионах Украины. Его часто готовят на ярмарках и уличных гуляньях, так что это вполне можно назвать народным стритфудом. Рецептом блюда поделился украинский кулинарный блогер, который пишет под ником BrahmanDen.
Лангош
Ингредиенты:
- 330 г муки;
- 100 мл молока;
- 150 мл воды;
- 4 г сухих дрожжей;
- 1 ч. л. соли;
- 1 ч. л. сахара;
- 200 мл сметаны или мл 50 растительного масла;
- 2 зубчика чеснока;
- 300 г сыра
- растительное масло для жарки.
Сыр можно взять одного вида или нескольких. Сыр можно брать обыкновенный твердый. Хорошо сочетаются гауда, голландский и грана-падано.
Перед приготовлением очистите и измельчите чеснок. Добавьте его в сметану или масло. Приправьте солью. Хорошо перемешайте и отправьте в холодильник. Соус нам пригодится уже к готовым лепешкам.
Миску окатите горячей водой, вытрите насухо и влейте теплое молоко. Именно теплое, а не горячее.
Добавьте сахар и соль. Перемешайте. Дрожжи добавьте прямо в муку и просейте к молоку. Вместе с мукой понемногу влейте теплую воду. Вымесите ложкой, или лопаткой.
Тесто получается липким, но не добавляйте больше муки, иначе получится невкусно.
Смажьте миску растительным масло, положите в нее тесто, накройте полотенцем и оставьте на час. За это время тесто увеличится вдвое.
В большой сковороде хорошо разогрейте растительное масло. Ориентируйтесь на первый легкий дымок. После этого температуру ставьте чуть выше минимальной. Для чугунной сковороды этого подойдет.
Перед обжариванием натрите весь сыр и поставить рядом сметану или масло с чесноком.
Руки смажьте растительным маслом, отщипните кусок теста размером сантиметров 6-7, растяните в руках, стараясь не порвать.
Жарьте лепешки по 3 минуты с каждой стороны. Но возможно понадобиться и меньше времени.
Слегка приподнимайте край лепешки и смотрите на цвет. Он должен быть уверенно румяным.
Готовые лепешки выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы впиталось лишнее масло. Сразу смазывайте лепешки сметаной с чесноком и выкладывайте сверху сыр.
Есть лангош лучше горячими, запивая кефиром, или томатным соком.
Также вы можете приготовить вкусные жареные пирожки с картофелем.